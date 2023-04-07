Украшение со сложной историей: что известно о любимой бриллиантовой тиаре королевы Камиллы

Одним из важных ювелирных изделий британской королевской семьи является тиара. В сокровищнице таких украшений насчитывается огромное количество, но поводов для их выгула сейчас не так много, как нам бы хотелось. Зачастую такое украшение надевают на государственные мероприятия и королевские свадьбы. Одной из самых любимых тиар королевы Камиллы является тиара "Гревилл" (The Greville Tiara) или еще иногда ее называют тиара "Соты". Это украшение совершенно уникально и не похоже на любую другую тиару, также у него довольно необычная и длинная история.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Изначально тиара принадлежала британской аристократке - даме Маргарет Хелен Гревилл. Женщина была единственной дочерью мультимиллионера и собственника пивоварни, а также супругой члена консервативной партии Великобритании. Поэтому позволить Маргарет могла себе все, что ее душе было угодно. В частности она была поклонницей изысканных ювелирных изделий из бриллиантов, поэтому в 1901 году заказала у французского бренда Boucheron, специализирующегося на ювелирных украшениях, тиару. Украшение было выполнено в виде листьев полыни и из камней, которые леди Маргарет им предоставила из своей личной коллекции. Спустя 20 лет она решила, что флорестический дизайн тиары устарел, поэтому решила ее переделать. В 1921 году Маргарет вновь обратилась к Boucheron, в этот раз ювелир Люсьен Хирц создал для нее тиару, которая была по дизайну похожа на пчелиные соты.

Однако чтобы понять, как тиара этой женщины оказалась у королевской семьи, стоит немного углубится в жизнь самой Маргарет Гревилл. Она была внебрачным и единственным ребенком Уильяма Макьюэна и купалась в роскоши. Когда ей было около 28 лет, она вышла замуж, но детей у пары не было. После смерти мужа Маргарет несколько раз звали замуж, но она отказывала и так не обзавелась семьей. Однако наследница многомиллионного состояния не скучала, а часто устраивала роскошные приемы, тратила деньги на драгоценности и всячески пыталась дружить со всеми и сразу, особенно, если они были королевских кровей.

В подругах у Маргарет была Алиса Кеппел - любовница короля Эдуарда VII (прадедушка Елизаветы II). Якобы женщина часто принимала эту пару у себя в поместье и даже выделяла им отдельную спальню для встреч. Маргарет также крестила дочь Алисы - Соню, которая в результате стала бабушкой нынешней королевы-консорта Камиллы. Еще дама Маргарет дружила с королевой Марией - женой Георга V, а затем сдружилась с ее невесткой - Елизавета Боуз-Лайон (матерью Елизаветы II). Поскольку детей у Маргарет не было, она завещала все свои украшения 42-летней Елизавете. Среди украшений, которые доставались Боуз-Лайон как раз была тиара "Соты". Получив наследство от Маргарет Елизавета очень обрадовалась, но несколько лет их не носила, поскольку в самом разгаре была Вторая мировая война и появляться на публике в столь дорогих украшения было неуместно.

Однако когда война законичилась, Елизавета стала надевать украшения. Верхняя часть тиары изначально была плоской и Елизавета решила ее немного изменить - 1953 году она обратилась к Cartier с просьбой переделать пять бриллиантовых секций в верхней части тиары. Таким образом она стала более треугольной формы. Также в центре тиары появился большой вытянутый бриллиант.

Королева-мать / Фото: Associated Press

Королева-мать / Фото: Associated Press

Это была одна из самых любимых тиар королевы-матери и она ее очень часто надевала на светские и государственные мероприятия на протяжении многих лет.

Королева-мать / Фото: Associated Press

После ее смерти в 2002 году, хозяйкой украшения стала королева Елизавета II, но тиару она никогда не носила. Когда Чарльз женился на Камилле в 2005 году, Елизавета II одолжила украшение новой невестке и оно ей очень полюбилось. На протяжении многиех лет Камилла надевале тиару "Соты" очень часто.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Однако это было не единственное украшение, которое досталось Боуз-Лайон от старой подруги. Ходят слухи, что ей перешло в наследство около 60 драгоценностей Гревилл, но полный их перечень никогда не оглашался и не показывался публике. Из завещанной коллекции известно только несколько украшений, среди которых, помимо тиары "Соты", колье-гирлянда из пяти нитей бриллиантов, серьги с огромными каплевидными бриллиантами, несколько парюров с изумрудами и рубинами, брошек, серьг-люстр с бриллиантами и невероятной красоты тиар, среди которых была и та, которую принцесса Евгения надевала на свою свадьбу.

Маргарет Гревилл уже нет в живых более 80-ти лет, но ее желание быть максимально близкой с королевской семьей позволяет о ней не забывать - Виндзоры регулярно надевают драгоценности покойной аристократки на самые важные события в своей жизни.

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