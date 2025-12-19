Увлекательные детективные сериалы для тех, кто любит загадки

Увлекательные детективные сериалы / © Credits

Реклама

«Все ее вина» (All Her Fault)

Главная героиня — женщина по имени Марисса. Однажды она приезжает забрать своего сына после игры в доме нового друга, ей открывает незнакомая женщина, которая утверждает, что никогда не видела ни мальчика, ни его матери. Мать понимает, что ее ребенка похитили и начинается расследование, которое раскрывает, что каждый, кто находится вокруг Мариссы, скрывает тайны.

«По кладбищенской дороге» (Down Cemetery Road)

В центре сюжета — серия загадочных убийств, которые происходят в Оксфорде. Все начинается после страшного взрыва и загадочного исчезновения ребенка, а свидетелем событий становится женщина, которая живет по соседству. Она сомневается в официальном расследовании, которое ведет полиция, поэтому обращается к частному детективному агентству за помощью.

«Отдел нераскрытых дел» (Department Q)

Этот криминальный сериал рассказывает о специальном подразделении полиции, занимающемся давно забытыми делами. Главный детектив отдела — Карл Мерк — вместе со своей необычной командой пытается найти пропавшую женщину, которую никто не видел уже четыре года.

Реклама

«Неукротимый» (Untamed)

Главный герой сериала — харизматичный, но несчастный федеральный агент Кайл Тернер, который сам скрывает тайну. Он живет практически в лесу, поскольку действие сериала происходит на огромных просторах национального парка Йосемити. Однажды Кайлу приходится расследовать загадочную смерть молодой женщины, которая падает со скалы.

«Медленные лошади» (Slow Horses)

Британский шпионский триллер рассказывает об агентах британской разведки MI5, которые из-за ошибок и провальных операций оказались в особом отделе для изгоев. Руководит ими грубый, циничный, но очень профессиональный, агент Джексон Лэмб. Несмотря на статус неудачников, эти агенты регулярно оказываются в центре опасных заговоров, доказывая, что они професионалы.