Увлекательные и динамичные сериалы на вечер, от которых не оторваться

Сериалы 2026 года

«Демаскированные»

Бывшие шпионы управляют конспиративной квартирой в Берлине, пока угроза из прошлого снова не дает о себе знать. Самой большой их проблемой становятся преследования, поэтому они убегают от киллеров, агентов, бывших любовников и старых врагов, одновременно пытаясь спасти свой брак.

«Кража»

Тщательно спланированная операция по ограблению быстро выходит из-под контроля, когда детали начинают разрушать идеальный план. Участники сталкиваются с непредсказуемыми обстоятельствами, а доверие между ними трещит под давлением риска. В центре обычная офисная работница, которая оказывается втянутой в преступление.

«Свинцовые дети»

Молодой педиатр обнаруживает, что дети, живущие вблизи металлургического завода, страдают от отравления свинцом, и рискует всем ради их спасения. Сериал основан на реальных событиях, которые происходили в 1970-х годах в Польше.

«Скарпетта»

Главная героиня Кей Скарпетта работает судмедэкспертом и расследует сложные уголовные дела, анализируя детали, которые другие не замечают. Она сталкивается с серийными преступлениями, загадочными смертями и запутанными доказательствами, где правда скрыта в мельчайших нюансах.

«Рыцарь семи королевств»

Сэр Дункан Высокий, странствующий рыцарь-самозванец, который однажды решает принять участие в турнире. Дункан знакомится с маленьким мальчиком, которого берет своим оруженосцем и совсем не подозревает, кем он является на самом деле.