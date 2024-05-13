В белом платье с рюшами: Юлия Санина в романтическом образе получила премию BAFTA в Лондоне

Лидер группы The Hardkiss появилась на мероприятии в красивом аутфите от украинских брендов.

Юлия Санина посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию награждения премии BAFTA Television Awards 2024.

Юлия и британская актриса Ханна Уэддингем, которые были ведущими "Евровидение 2023", вместе с британской командой BBC получили награду в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире".

На церемонии Санина появилась в романтическом образе от украинских брендов. На ней было белое асимметричное платье от Valery Kovalska с рюшами, прозрачными рукавами и юбкой, а также белые босоножки от Kachorovska.

Юлия Санина / Фото: Getty Images

Аутфит певица дополнила волнистой укладкой, красивым макияжем, элегантными серьгами от SOVA и белой сумочкой.

Юлия Санина / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала видео и фото с церемонии.

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"Мои поздравления всем, кто создавал Евровидение 2023! Прошел год, а мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуля вместе. И эта награда – красивый финальный аккорд Евровидения 2023", – написала Санина в посте.

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