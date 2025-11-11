- Дата публикации
-
- Категория
- События
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
"Тайны Великой Тиши": в Киеве состоялась презентация нового мистического детектива Сергея Пономаренко
В столице состоялась презентация нового романа украинского писателя Сергея Пономаренко — «Тайны Великой Тиши». Мероприятие собрало ценителей украинской литературы, поклонников мистики и загадочных событий.
В минувшее воскресенье в Киеве царила настоящая магия, но не та, что с дымом и заклинаниями, а литературная. В уютном пространстве прошла презентация новой книги украинского писателя Сергея Пономаренко «Тайны Великой Тиши». Ведущей вечера стала телеведущая Елена Цинтила, которая задала тон встречи — теплый, интеллигентный и одновременно очень искренний. Атмосфера напоминала разговор старых друзей, вместо официальных речей — живое общение, шутки, воспоминания и искренние признания.
История написания
Сергей Пономаренко рассказал, что уже более двух десятилетий создает истории, в которых реальность граничит со сверхъестественным, а городские легенды превращаются в психологические триллеры. Писатель признался, что каждая его книга рождается по-разному.
«Иногда история сама ведет меня — пишется быстро, без остановок. А бывает, что приходится долго собирать материал, исследовать, перечитывать старые источники, посещать места, о которых пишу. «Тайны Великой Тиши» именно такая — книга, которая вызревала из большого количества информации, которую я собрал во время работы над предыдущим романом «Черная свадьба»» — рассказал автор
Писатель работает над каждым сюжетом почти как детектив, проводит настоящие исследования украинских мифов, старинных преданий и исторических событий. Именно поэтому его произведения имеют такую мощную энергетику и удивительную атмосферу.
«Черная свадьба» и «Тайны Великой Тиши»
«Тайны Великой Тиши» — это продолжение и одновременно приквел к «Черной свадьбе», но написанное в совершенно другой стилистике. На этот раз автор переносит читателя в 1898 год, в глубины украинского села Великая Тиши, где сплелись мистика, фольклор и человеческие страсти. Здесь, среди жуткого Черного леса, происходят загадочные преступления, которые заставляют задуматься, это дело человеческих рук или потусторонних сил.
Как говорят его читатели, после Пономаренко начинаешь иначе видеть мир, замечать тени между деревьями, чувствовать ветер, который шепчет древние имена и понимать, что в каждой тишине скрыта своя тайна.