В Киеве прошел предпоказ фильма "Ты меня любишь?" режиссера и сценаристки Тони Ноябрёвой

В кинотеатре Оскар состоялся предпоказ атмосферного и необыкновенно красивого кино от Тони Ноябрёвой. Режиссером и сценаристкой стала сама Тоня, оператором – Вилюс Мачюльскис. Картина "Ты меня любишь?" была снята в Украине компанией Family Production при поддержке Госкино в копродукции с Commonground Pictures и скандинавским кинофондом Film i Väst.

Лента завоевала первенство на Международном главном драматическом конкурсе Making way кинофестиваля Off Camera в Польше. А главная актриса Карина Химчук получила награду за лучшую актерскую работу на Одесском международном кинофестивале.

Предпоказ "Ты меня любишь?"

Сегодня же Ноябрева представила фильм "Ты меня любишь?" дома, в Киеве. Максимально аутентичная лента о 90-х. Как рассказывала Тоня, сбор вещей прошлого века начался еще за год до того, как была собрана необходимая сумма до старта работы. Это был настоящий вызов найти то, чего люди уже не ценят и просто выбрасывают, но для фильма – это был драгоценный реквизит: столы и стулья, постельное белье с советскими бирками, столовые приборы, обои, которые изготавливались под заказ. Чего только стоят конфеты и банка содовой, которую в начале фильма пьет главная героиня. Все это производилось на заказ. Да и это еще не все! Для того чтобы снять сцену на дороге, ради фильма перекрывали целый мост и пускали старые, уже раритетные авто!

О чем фильм спросите вы, а о любви! Любви, которой достойны все и каждый, любви, что не зависит от времени и уровня жизни. О взрослении, иногда в ускоренном режиме. О последствиях каждого нашего действия. О сложностях, с которыми столкнулись люди за год до развала СССР. И немного о Тоне и ее красной помаде.

Лента накрывает воспоминаниями, иногда теплыми и ностальгическими, иногда грустными и болезненными. Факт остается один – вы не останетесь к ней безразличными. Да и как это возможно, когда на экране видишь замечательную игру Карины Химчук, которая, будучи непрофессиональной актрисой, сыграла настолько по-настоящему, что в некоторых сценах хотелось к ней подойти и сказать: "Дыши, все пройдет!", Андрея Шабанова, Максима Михайличенко, Натальи Лазебниковой, Александра Жили и других.

Анастасия Буковская и Тоня Ноябрева

Тоня Ноябрева, Анастасия Буковская

Конечно же на красном дорожке рядом с Ноябрёвой была Анастасия Буковская, ведь без этих двух людей и не было бы фильма "Ты меня любишь?". Ленту можно назвать многострадальной, ведь съемки началась еще до Ковида и закончилась за четыре дня до начала войны. Даже перед показом в Киеве звучала тревога, но разве это может остановить искусство и безумного к красоте и жизни режиссера!

Перед началом показа мы успели задать несколько вопросов Тоне:

В чем вы черпаете силу и вдохновение для творчества?

Сил мне не надо брать, потому что я молода, красива, полна сил и вдохновения. А на эту историю я брала вдохновение из собственной жизни, потому что частично, героиня – это, можно сказать, где-то местами я. У меня тоже разведенные родители и я помню это чувство, когда тебе кажется, что мир раскалывается пополам. Поэтому да, можно сказать, это мои мысли и я вложила их в этот фильм. Плюс, мне хотелось запечатлеть время, 90-е годы именно такими, как я их помню. Немножечко романтичными, бурными, странными, дикими как сейчас может показаться, но, мне кажется, прекрасными.

Понимаю, что вас абсолютно ничего не останавливает, ни Ковид, ни война, даже не тревога, которая сейчас звучит в Киеве. Вы идете вперед. Каковы ваши будущие планы, возможно, вы хотите стоять рядом с Тарантино?

Конечно, все кинематографисты мечтают об Оскаре и я не исключение. Точно солжет тот режиссер, который скажет: "Да нет, мне ничего не нужно, вы что!". Неправда! Все хотят и я тут точно не исключение, мне тоже когда-то хочется подержать этого лысого дядьку в руках за какой-нибудь прекрасный украинский фильм. Даже если он будет Европейский, он все равно будет Украинский, потому что я украинка.

А если на аллее славы будет ваша звезда?

А вот этих амбиций у меня нет. Если будет, то будет. А так чтобы я мечтала, чтобы кто-то по мне топтался, ну не знаю.

Хорошо, тогда Глобус или Оскар?

Оскар, точно Оскар!

Тоня Ноябрева Юлия Лункова

Тоня Ноябрева, Илья Ноябрев

Тоня Ноябрева, Илья Ноябрев

Тоня Ноябрева, Виктор Павлик

Екатерина Толстикова

Тоня Ноябрева, Каролина Ашион

Анна Малиновская

Алан Бадоев

Анатолий Анатолич

Тоня Ноябрева, Дмитрий Мажуга, Дмитрий Триплов

Поздравить режиссера пришли очень многие звёзды и знаменитости, среди которых были Илья Ноябрёв, Екатерина Толстикова, Юлия Лункова, Анатолий Анатолич, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, Алик Мкртчян, Анна Завертайло, Алан Бадоев, Тоня Борисюк, Эль Кравчук, Анна и Ангелина Завальски и др.

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