В мини-платье и ботфортах: Илона Гвоздева в кокетливом образе посетила благотворительный бранч

Хореограф в красивом наряде появилась на ивенте.
В Киеве состоялся благотворительный бранч Connecting Women, на котором говорили, как открыть свой потенциал через личный бренд.
Мероприятие посетила Илона Гвоздева, поделившаяся опытом в создании личного бренда.
Основательница бранча и премии "Женщина Украины" Инна Гелетюк рассказала о бренд-стратегии для женщин, а также дала советы по успешному развитию любого дела.
В рамках мероприятия прошел показ новой коллекции от украинского бренда Morandi, а также бьюти-перфоманс от косметологического центра.
А потом певец BRYANGIN порадовал собравшихся своими хитами.
Рассмотрим самые стильные луки участниц бранча.
Илона Гвоздева появилась на ивенте в красивом кокетливом образе. На ней был твидовый белый жакет с черными линиями, черное мини-платье и черные колготки в сетку. Наряд она дополнила черными ботфортами на шпильках.
Инна Гелетюк предстала в белой рубашке и длинной юбке лимонного оттенка с серебряным тонким ремешком.
Юла выбрала для своего появления джинсовое короткое платье, черные лосины и черные сапоги на высокой платформе и каблуках.
Ольга Женевская сияла в платье хаки с накладными карманами и туфлях оливкового оттенка. Талию она подчеркнула черным поясом.
Анна Луценко была одета в синий льняной костюм с брюками-палаццо и белую рубашку. Наряд она скомбинировала с оранжевыми туфлями.
К слову, часть прибыли от бранча передадут на закупку дронов для ВСУ.
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