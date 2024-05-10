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В мини-платье и ботфортах: Илона Гвоздева в кокетливом образе посетила благотворительный бранч

В мини-платье и ботфортах: Илона Гвоздева в кокетливом образе посетила благотворительный бранч

В мини-платье и ботфортах: Илона Гвоздева в кокетливом образе посетила благотворительный бранч

Илона Гвоздева

Хореограф в красивом наряде появилась на ивенте.

В Киеве состоялся благотворительный бранч Connecting Women, на котором говорили, как открыть свой потенциал через личный бренд.

Мероприятие посетила Илона Гвоздева, поделившаяся опытом в создании личного бренда.

Илона Гвоздева / ©
Илона Гвоздева

Основательница бранча и премии "Женщина Украины" Инна Гелетюк рассказала о бренд-стратегии для женщин, а также дала советы по успешному развитию любого дела.

Инна Гелетюк / ©
Инна Гелетюк

В рамках мероприятия прошел показ новой коллекции от украинского бренда Morandi, а также бьюти-перфоманс от косметологического центра.

Модели показа бренда Morandi / ©
Модели показа бренда Morandi
Бьюти-перформанс / ©
Бьюти-перформанс

А потом певец BRYANGIN порадовал собравшихся своими хитами.

Певец BRYANGIN / ©
Певец BRYANGIN

Рассмотрим самые стильные луки участниц бранча.

Илона Гвоздева появилась на ивенте в красивом кокетливом образе. На ней был твидовый белый жакет с черными линиями, черное мини-платье и черные колготки в сетку. Наряд она дополнила черными ботфортами на шпильках.

Ольга Ничухина, Илона Гвоздева, Анна Луценко / ©
Ольга Ничухина, Илона Гвоздева, Анна Луценко
Марина Гайович и Илона Гвоздева / ©
Марина Гайович и Илона Гвоздева

Инна Гелетюк предстала в белой рубашке и длинной юбке лимонного оттенка с серебряным тонким ремешком.

Инна Гелетюк, Анна Луценко, BRYANGIN, Ольга Женевская / ©
Инна Гелетюк, Анна Луценко, BRYANGIN, Ольга Женевская
Ольга Женевская, Юла, Инна Гелетюк, Анна Луценко / ©
Ольга Женевская, Юла, Инна Гелетюк, Анна Луценко

Юла выбрала для своего появления джинсовое короткое платье, черные лосины и черные сапоги на высокой платформе и каблуках.

Юла / ©
Юла
Илона Гвоздева, Ольга Женевская, Юла, Ольга Ничухина, Анна Луценко / ©
Илона Гвоздева, Ольга Женевская, Юла, Ольга Ничухина, Анна Луценко

Ольга Женевская сияла в платье хаки с накладными карманами и туфлях оливкового оттенка. Талию она подчеркнула черным поясом.

Юла и Ольга Женевская / ©
Юла и Ольга Женевская
Ольга Женевская, Марина Гайович, Ольга Федорущенко, Виктория Кагаловская, Анна Луценко / ©
Ольга Женевская, Марина Гайович, Ольга Федорущенко, Виктория Кагаловская, Анна Луценко

Анна Луценко была одета в синий льняной костюм с брюками-палаццо и белую рубашку. Наряд она скомбинировала с оранжевыми туфлями.

Ольга Бондарчук, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновская, Анна Луценко / ©
Ольга Бондарчук, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновская, Анна Луценко
Тамара Борисова, Анна Луценко, Алина Онопа / ©
Тамара Борисова, Анна Луценко, Алина Онопа
Ольга Ничухина и Анна Луценко / ©
Ольга Ничухина и Анна Луценко
Кристина Жидкова / ©
Кристина Жидкова
Ольга Женевская, Любава Грешнова, Илона Гвоздева / ©
Ольга Женевская, Любава Грешнова, Илона Гвоздева
Марина Гайович, Алина Онопа, Тамара Борисова / ©
Марина Гайович, Алина Онопа, Тамара Борисова

К слову, часть прибыли от бранча передадут на закупку дронов для ВСУ.

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