В образе total black и со слезами на глазах: Даша Астафьева посмотрела фильм Антона Птушкина о спасении животных

Артистка расплакалась при просмотре документальной ленты.
Даша Астафьева побывала на премьере документального фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень". Знаменитость пришла поддержать тревел-блогера и поздравить его с режиссерским дебютом.
Для своего появления Даша выбрала стильный образ total black. На ней был жакет оверсайз, топ с пикантным декольте и прямые штаны.
Астафьева сделала прическу с кудрями и нежный макияж, шею она украсила серебряным жемчужным ожерельем, а уши – небольшими серьгами-кольцами.
Аутфит красавица дополнила замшевой обувью и замшевой сумочкой с жемчугом.
@alinaonopa Даша Астафьева на премьере документального фильма Антона Птушкина «Мы, наши любимцы и война». Лента о спасении животных во время полномасштабной войны. #украина #ukraine #дашаастафева #птичкин #киев #kyiv #tiktok #тикток #тиктокукраина #твктокукраинский ♬ Beautiful Things — Benson Boone
Даша очень любит животных, поэтому при просмотре ленты она не смогла сдержать слез.
Напомним, премьеру фильма посетили также Надя Дорофеева, Джамала, Маша Ефросинина и другие.
Фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля – в украинских кинотеатрах.
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