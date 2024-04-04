В образе total black и со слезами на глазах: Даша Астафьева посмотрела фильм Антона Птушкина о спасении животных

Даша Астафьева побывала на премьере документального фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень". Знаменитость пришла поддержать тревел-блогера и поздравить его с режиссерским дебютом.

Для своего появления Даша выбрала стильный образ total black. На ней был жакет оверсайз, топ с пикантным декольте и прямые штаны.

Даша Астафьева//Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Астафьева сделала прическу с кудрями и нежный макияж, шею она украсила серебряным жемчужным ожерельем, а уши – небольшими серьгами-кольцами.

Аутфит красавица дополнила замшевой обувью и замшевой сумочкой с жемчугом.

Даша очень любит животных, поэтому при просмотре ленты она не смогла сдержать слез.

Даша Астафьева//Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Напомним, премьеру фильма посетили также Надя Дорофеева, Джамала, Маша Ефросинина и другие.

Фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля – в украинских кинотеатрах.

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