В поисках свободы: непридуманные истории, вдохновляющие меняться и не сдаваться

В этой подборке книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала пять книг о стремлении к свободе, освобождении от предубеждений и стереотипов, которые вдохновят вас не сдаваться, меняться и менять мир вокруг себя.

Джейн Гудолл "В поисках надежды", издательство "Бородатый Тамарин"

В 1987 году Джейн Гудолл приехала в лабораторию медицинских исследований SEMA. Там она увидела детенышей шимпанзе, по два сидевших в крошечных клетках площадью где-то 50х50 см² и 60 см высотой. В этих камерах малыши проводили четыре месяца – именно столько длился карантин, после завершения которого их рассаживали по тесным одноместным камерам, заразив гепатитом, ВИЧ-инфекцией или другими вирусами. Дальше их жизнь состояла из страданий, о которых никто даже не задумывался. Они ведь – "материал для тестирования лекарств и вакцин".

Джейн, посвятившая жизнь наблюдению за шимпанзе в дикой природе, решила это изменить. Ибо нет ничего лучше утренних объятий с друзьями, отдых на верхушке высоченного дерева и возможность полакомиться спелым инжиром или термитами. И если фармацевтические компании на тот момент, когда была написана книга, не могли отказаться от исследований на животных, то могли улучшить условия их жизни.

"В поисках надежды" – это трогательная история о том, как человек изменил отношение к животным и вернул свободу тысячам шимпанзе, заключённых в тюрьму.

Тара Вестовер "Образованная", издательство Artbooks

Когда Тара Вестовер решила пойти в колледж, отец ей сказал: "Он [ Бог ] недоволен. Ты отвергла Его благословение, чтобы блудить в поисках знания человеческого. В Нем возбудился гнев против тебя. Он не заставит себя ждать". Девушка росла в мормонской семье, в которой презирали правительство, образование и врачей. Зачем ходить в школу, если есть Библия? Зачем обращаться к врачу, если есть молитва? Зачем взаимодействовать с государственными учреждениями, если власть принадлежит только Богу?

Долгое время девушка работала на семейной свалке металлолома и даже не мечтала о колледже. Но когда старший брат Тайлер пошел учиться, в нем проснулось любопытство. Тара купила учебники, попросила родителей и Тайлера помочь по некоторым темам. Родители охотно делились своими знаниями, но в то же время надеялись, что дочь опомнится. Ее занесло в Кембридж, а затем – в Гарвард. Путь Тары к знаниям был сложным – она заблуждалась, колебалась, чувствовала себя заброшенной и никому не нужной. Да еще сложнее был ее путь к освобождению от предубеждений и родов. В конце концов родители оборвали с ней общение, потому что, пойдя учиться, она отказалась от их ценностей, отступила от Бога и избрала свободу быть собой.

Эта книга поможет вам поверить в собственные силы, прыгнуть выше себя, ведь самое невозможное на самом деле возможно.

Майк Маллейн "Верхи на шаттле", издательство "Бородатый Тамарин"

Майк Маллейн – астронавт НАСА, трижды летавший в космос. На долю этого мужчины со своеобразным чувством юмора выпало немало испытаний – незабываемый обзор у проктолога, автограф на трусиках барышни во избежание дипломатического скандала, сексистский синдром Туретта.

В католической школе священники и монахини внушали Майку и другим ребятам в голову мысль о том, что женщина – это секс, а секс карается вечными мучениями. О женщинах никогда не говорили как о преподавательницах, писательницах, врачах или астронавтах. Ибо все, к чему стремится "слабый пол" – выйти замуж, родить детей и служить мужу. Собственно, с таким мнением росла жена автора. В школьном учебнике парня отмечалось: "Мужчины более реалистичны, женщины – идеалистические. Мужчины более спокойные, женщины – более эмоциональные. Мужчина любит работу, женщина любит мужчину".

Поэтому Майк воспринимал женщин как сексуальные объекты, живя в тюрьме по гендерным стереотипам. Но работа в НАСА с удивительно умными, профессиональными женщинами помогли ему осознать значение и последствия дискриминации. Майк не только стал астронавтом, о чем мечтал всю жизнь, но и человеком, признавшим свои ошибки и изменившимся. Женщины ничем не хуже мужчин. Осознать это и принять значит стать по-настоящему свободным мужчиной.

Эдит Эгер "Дар. 14 уроков, которые спасут вашу жизнь", издательство #книголов

Эдит попала в концентрационный лагерь в 16 лет. Как только они прибыли в Аушвиц, родителей девушки отправили в газовую камеру. Тогда они виделись в последний раз. Вместе со старшей сестрой Магдой Эдит провела в лагере год, после чего оказалась на свободе. Но ее жизнь омрачала воспоминания о пережитом. Сердце переполняло боль. Да, она уцелела, но что из этого? Миллионы людей погибли.

Следовательно, Эдит училась жить заново, не застрявая в прошлом, которое невозможно изменить. Училась радоваться без чувства вины и доверять людям. Училась любить себя и мир, который может быть невероятно жестоким местом.

Иногда мы застреваем в своей боли, и не замечаем, как он заполняет каждую живую клетку, не оставляя места для покоя и радости. Прокручиваем прошлое, пытаясь понять, в какой момент все пошло кувырком. Эдит уверена, что освободиться от воспоминаний можно из-за прощения себя – за нерешительность, страх, неоправданное везение или наоборот невезение. Человек всегда может выбрать, как реагировать на ситуацию. Ибо свобода – это не только физическое состояние, но и внутренний выбор. И в своей книге автор делится уроками, которые помогут вам лучше узнать самих себя.

Блейн Гарден "Побег из лагеря 14", издательство "Бородатый Тамарин"

Шин родился в лагере №14 – районе полного контроля. За годы, проведенные там, он не слышал от матери ни разу слова "любовь". Да и сам ее не любил. Она была его соперницей в борьбе за выживание, у которой он забирал еду так часто, как только мог. Отца видел время от времени, а старшего брата едва знал. "Самые счастливые, самые утешительные моменты его детства – это те, когда у парня был полный живот". Такое случалось летом, когда он ловил крыс и полевых мышей. В остальное время рацион был неизменным – кукурузная каша, квашеная капуста, капустный суп. Его спина покрыта шрамами от пыток, которые он воспринимал как норму. Бывший лагерный смотритель и водитель отмечает: "У Шина была еще достаточно комфортная жизнь, если сравнивать с другими детьми лагерях".

Ныне Шин – единственный (известный) из родившихся в трудовом лагере, кому удалось вырваться на свободу и рассказать свою историю. По разным данным, в лагерях для политических заключенных в Северной Корее содержатся от 150 до 200 тыс. человек. Однако бегство не означает увольнения, ведь от себя не уйдешь. Иногда свободу нужно принять и осознать, как бы странно это ни звучало.

История Шина сложна, жутка, моментами противоречива, но она учит нас превращать боль в силу и не сдаваться.

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