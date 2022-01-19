В розовом костюме и цветочной водолазке: стильная Катя Осадчая в кинотеатре

В розовом костюме и цветочной водолазке: стильная Катя Осадчая в кинотеатре

Ведущая "Светской жизни" в стильном аутфите посетила премьеру фильма "Любовь и блогеры".

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии "Любовь и блогеры", на котором собралось много звезд, блогеров и инфлюэнсеров.

Катя Осадчая взяла интервью у знаменитостей для "Светской жизни".

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Ведущая выбрала для ивента яркий образ. На ней был розовый брючный костюм и водолазка с цветочным принтом.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд она дополнила кожаными бежевыми лодочками на высоких шпильках и оливковой шляпой с зеленой лентой.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

В ушах у Кати были серьги-кольца, а на лице – макияж с акцентом на глазах. Телеведущая выглядела прекрасно и стильно.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

К слову, премьеру комедии также посетила Анна Тринчер, недавно сделавшая маммопластику. Новый бюст блогера не поместился в ее эффектное мини-платье из перьев.

Читайте также: