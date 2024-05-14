В розовом костюме и шоколадном боди: Даша Квиткова на премьере фильма "Воображаемые друзья"

В кинотеатре Multiplex в ТРЦ Respublika Park состоялась премьера семейного фильма "Воображаемые друзья". Мероприятие посетила блогер Даша Квиткова, которая в украинском дубляже подарила свой голос анимационному персонажу Единорожке (в оригинале Единорожку озвучила Эмили Блант).

На ивенте Даша появилась в стильном образе. На ней было боди шоколадного оттенка и розовый костюм из денима, состоявший из рубашки с накладными карманами и широких брюк с завышенной талией.

Даша Квиткова

Аутфит блогер дополнила блестящим поясом-шнурком со стразами и светлыми туфлями.

Квиткова сделала волнистую укладку, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами и золотыми цепочками.

Даша Квиткова

О фильме:

Это яркая история о девочке, которую зовут Би. Она осознает, что может видеть воображаемых друзей – фантастических существ, которых многие в своей жизни придумывали. Понимая свою суперсилу, Би отправляется в увлекательное путешествие, чтобы восстановить связь между забытыми воображаемыми друзьями и их детьми.

Фильм с 16 мая в украинском прокате.

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