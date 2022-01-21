В Сети появился финальный трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В Сети появился финальный трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В Сети обнародовали новый трейлер к супергеройской ленте.

Вышел дублированный трейлер долгожданного супергеройского боевика режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной двойной роли. Паттинсон сыграл величайшего борца с преступностью и его альтер эго, миллиардера-затворника Брюса Уэйна.

Фото из фильма "Бэтмен"/Warner Bros.

В фильме также сыграла Зои Кравиц (Селина Кайл), Пол Дано (Эдвард Нештон), Джеффри Райт (Джеймс Гордон, комиссар Полицейского управления Готем-Сити), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот) и другие.

Сценарий, основанный на персонажах Вселенной DC, написали Мэтт Ривз и Питер Крэйг.

О фильме:

Прошло почти 2 года, как Бэтмен (Роберт Паттинсон) появился на улицах Готема. Одинокий борец за правосудие стал воплощением расплаты жителям города. Города, кишащего коррумпированными чиновниками и чиновниками.

Фото из фильма "Бэтмен"/Warner Bros.

Там Брюс Уэйн может доверять только двум людям: Альфреду Пенниворту (Энди Серкис) и лейтенанту Джеймсу Гордону (Джеффри Райт). Однажды Бэтмен встречает загадочного убийцу, который по-садистски преследует элиту Готема. След удивительных доказательств ведет расследование лучшего детектива в ад преступного мира, на дно Готем-сити.

Там он встречает Селину Кайл/Женщину-кошку (Зои Кравиц), Освальда Кобблпота/Пингвина (Колин Фаррелл), Кармина Фальконе (Джон Туртурро) и Эдварда Наштона/Загадчика. Когда доказательств становится больше, масштабы планов преступника начинают приобретать очертания. Теперь Бэтмену придется не только найти новых союзников и разоблачить преступника, но и восстановить справедливость в Готем-сити, которое поразили язва коррупции и злоупотребление властью.

В украинский прокат фильм выйдет 3 марта.

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