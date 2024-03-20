В Сети появился трейлер фильма о писателях "Розстріляного відродження"

В Сети появился официальный трейлер художественного фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режиссера Тараса Томенко.

Его опубликовали на Youtube-канале проекта МУР – авторов первого в Украине мюзикла о писателях Розстріляного відродження "Ти [Романтика]".

Автором видеоролика стал основатель вышеупомянутого проекта Александр Хоменко. В нем звучит музыка группы NAZVA.

""Будинок "Слово". Нескінчений роман"" – это драматическая история украинских писателей времен "Розстріляного відродження", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.

1927 год. Советская Украина. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на вывод нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма и не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жителям дома "Слово" к ним подселяют никому неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. С его появлением в доме начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Мыкола Хвылевой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина), Геннадий Попенко (Михайль Семенко).

Режиссер и соавтор сценария фильма Тарас Томенко: "Над этим проектом я со своей командой работал более 10 лет. И это было не зря. Это долгий и непростой путь возвращения писателей Розстріляного відродження из небытия. Сначала я сделал документальный фильм "Дом "Слово".

Помню, как тогда 8 лет назад, когда он вышел в прокат, зрители открывали для себя всю Вселенную украинской культуры, как жадно приобщались к именам забытой украинской письменности 20-30 лет.

Это было настоящее возвращение. Эффект цунами. После выхода картины появилось большое количество культурных инициатив, начинались сайты, ставились спектакли, делались оперы, литературные чтения, записывались рок альбомы, переиздавались книги, открывались художественные резиденции в самом доме "Слово". Действительно, невероятную силу имеет кинематограф!

Но пришло время, когда украинский зритель должен увидеть игровой фильм "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Это самая тяжелая наша артиллерия, которая не оставит врагу шансов.

Увлекательный сценарий, выверенный документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, безумная атмосфера 20-30 лет расцвета авангардного искусства – все отражает нам то время 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть нас нынешних – в кровавой мясорубке русской. Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время.

Без преувеличений такого кино не было в украинском кинематографе. Помним цену украинского Слова".

В национальный кинопрокат фильм выйдет 9 мая. В честь этого творческая группа фильма объявляет конкурс на странице фильма в Instagram, победители которого получат билеты на церемонию по случаю официальной премьеры. Для этого необходимо подписаться на страницу.

Художественную драму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" сняли в 2021 году. Ее сценаристы – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.

Любовь Якимчук, соавтор сценария фильма: "Когда мы с режиссером Тарасом Томенко начали работать над сценарием, мы понимали, что история дома "Слово" это не только о прошлом, но и о будущем. Это был 2013 год. Во время Революций Достоинства мы утром работали над сценарием, а потом шли на Майдан бороться за наши права. Мы делали этот фильм во время войны и между волонтерскими поездками.Мы писали его и растили каждый по сыну, понимая, что это фильм и для наших детей. Эта история, с которой "Мы жили столько лет, теперь становится и вашей историей, историей наших зрителей. Поживите с ней. Передайте следующим поколениям, что мы победим, и у этой победы есть особый украинский рецепт. Вот об этом наше кино".

Мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале 2021 года в рамках международной конкурсной программы.

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