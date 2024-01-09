В Сети появился трейлер романтической мелодрамы "Вкус страсти" с Жульет Бинош в главной роли

В Сети опубликовали трейлер романтической мелодрамы "Вкус страсти" от режиссера Чан Ань Хунга.

Главные роли в фильме исполнили оскароносная Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель.

Лента "Вкус страсти" получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 2023 году. Она также попала к шорт-лист номинантов на премию "Оскар". Фильм сразится за золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Окончательный список претендентов на "Оскар" объявят 23 января, а 96-я церемония вручения премии состоится 10 марта 2024 года.

События в фильме разворачиваются в 1885 году. Талантливая кухарка Евгения последние 20 лет работала на известного гурмана Додина. Со временем гастрономическая практика и взаимное увлечение превратились в романтические отношения. Особая связь кухарки и гурмана рождает изысканные блюда, поражающие даже самых известных шеф-поваров мира. Несмотря на свою любовь, Евгения любит свободу и не планирует выходить замуж за Додина. Чтобы изменить ее мнение, он решает сделать то, что никогда раньше не делал – готовить для нее.

В украинский прокат мелодрама выйдет 15 февраля.

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