В шоколадном костюме-тройке и на шпильках: Маша Ефросинина в стильном образе на премьере фильма Птушкина

Ведущая одна из первых посмотрела картину о спасении животных во время войны.

Маша Ефросинина посетила допремьерный показ документального фильма тревел-блогера Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень".

Ведущая пришла поддержать тревел-блогера и поздравить его с режиссерским дебютом.

Маша Ефросинина и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Маша появилась на ивенте в стильном образе. На ней был костюм-тройка трендового шоколадного оттенка, который состоял из брюк-клеш, жакета и топа на пуговицах, который был похож на жилет, одет верхом вниз.

Маша Ефросинина и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Аутфит ведущая дополнила белыми туфлями на шпильках и черной сумочкой на серебряной цепочке от бренда Saint Laurent.

Ефросинина сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и украсила шею деликатными цепочками с подвесками.

Фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля – в украинских кинотеатрах.

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