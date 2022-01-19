Ольга Сумская на премьере комедии "Любовь и блоггеры" / Алина Онопа, ТСН.ua

В синем платье, меховой горжетке и парике: Ольга Сумская в забавном образе появилась в кинотеатре

В синем платье, меховой горжетке и парике: Ольга Сумская в забавном образе появилась в кинотеатре

Народная артистка Украины посетила премьеру фильма "Любовь и блогеры", в котором сыграла.

Вчера, 18 января, в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера украинской комедии "Любовь и блогеры".

Ивент посетила Ольга Сумская. Перед публикой артистка предстала в забавном образе из фильма — Тамары Павловны из Кагаплика.

Евгений Таллер, Назар Заднепровский, Ольга Сумская, Владимир Остапчук / Алина Онопа, ТСН.ua

На Сумской было синее платье до пола с цветочной вышивкой и бархатными бордовыми рукавами, а также белая меховая горжетка и черная обувь. В руках звезда держала белую сумочку с вышивкой.

Евгений Таллер, Назар Заднепровский, Ольга Сумская, Владимир Остапчук / Алина Онопа, ТСН.ua

Ольга Сумская на премьере комедии "Любовь и блоггеры" / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой аутфит Ольга дополнила белым париком с челкой и короной. На шее было ожерелье с камнями. В макияже артистка сделала акцент на розовой помаде.

Ольга Сумская на премьере комедии "Любовь и блоггеры" / Алина Онопа, ТСН.ua

Вместе с Сумской перед фотографами позировали продюсеры фильма — Владимир Остапчук и Евгений Таллер.

Евгений Таллер, Назар Заднепровский, Ольга Сумская, Владимир Остапчук / Алина Онопа, ТСН.ua

К слову, премьеру фильма "Любовь и блогеры" посетили также экс-участники шоу "Холостячка-2" и Анна Тринчер, которая впервые после маммопластики вышла в свет.

Напомним, в романтической комедии "Любовь и блогеры" говорится о местечке Кагаплик накануне местных выборов, в который приезжают звезды соцсетей, чтобы исправить "репутацию мэра". Блогеров ждут здесь интересные приключения.

Фильм выходит на большие экраны 20 января.