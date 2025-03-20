В украинский прокат вышел комедийный боевик "Новокаин" с Джеком Куэйдом в главной роли

Сегодня, 20 марта, в украинский прокат вышел комедийный боевик "Новокаин" от режиссеров Дэна Берка и Роберта Олсена. В фильме сыграли Джек Куэйд ("Пацаны", "Крик", "Оппенгеймер", "Компаньон"), Эмбер Мидфандер, Рэй Николсон и Джейкоб Баталон.

Эмбер Мидфандер и Джек Куэйд на премьере фильма в Лос-Анджелесе / Фото: Associated Press

Джейкоб Баталон, Эмбер Мидфандер, Джек Куэйд, Рэй Николсон / Фото: Associated Press

В центре сюжета – 30-летний скромный работник банка Нейтан Кейн. У него редкое генетическое заболевание – он совсем не чувствует физической боли. Поэтому мужчина ведет уединенную жизнь, мало с кем общается и имеет "друга" из онлайн игры, которого никогда не видел.

Джек Куэйд на премьере фильма в Лос-Анджелесе / Фото: Associated Press

Его жизнь меняет коллега – позитивная девушка Шерри, с которой он знакомится поближе. Нейтан начинает влюбляться в нее и размышлять об отношениях с ней. Но его планы разрушают грабители, которые накануне Рождества посетили их банк. Преступники похищают Шерри и Нейтон отправляется на ее поиски. Свою необычную способность он превращает в суперсилу, чтобы вернуть девушку своей мечты.

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