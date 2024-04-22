В желтом пальто и элегантной шляпе: стильная Анна Саливанчук на мероприятии в Киеве

Украинская актриса приняла участие в подкасте на тему развода.
Анна Саливанчук посетила презентацию нового проекта ведущей и участницы первого сезона шоу "Холостяк" Марины Аристовой – open air подкаст "Думка дня", в котором обсуждают острые социальные темы с психоголом и звездным гостем.
Актриса приняла участие в разговоре на тему развода.
Анна появилась там в стильном образе. Поскольку на мероприятии был особый дресс-код – желтый элемент в образе (символизирующий свободу, освобождение и вдохновение), то Салианчук надела желтое пальто с большими накладными карманами и желтый топ, которые сочетала с джинсами и молочным жакетом с рисунком.
Аутфит актриса дополнила элегантной светлой шляпой с серебряной цепочкой и черной стеганной сумкой от Chanel.
В конце инвента Анна Саливанчук, Марина Аристова и психолог Ольга Орлова запустили в небо воздушные шарики в виде белых облаков, на которых все желающие написали свои заветные мечты и желания.
Презентацию также посетили Анатолий Анатолич, Вячеслав Соломка, Darisha, Макс Леонов, Алексей Прищепа и другие.
На мероприятии состоялся сбор для 38-й отдельной бригады морской пехоты на квадрокоптеры.
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