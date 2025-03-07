Вдохновленные женщинами: 5 книг, которые следует прочитать каждой и каждому

Женщины – это не только красота и еще десяток всевозможных стереотипных ассоциаций. Женщины – это отдельные личности, их свершения и истории побед.

Такие разные и многогранные, женщины, способные менять мир, историю и самих себя. Исполненные безумной выдержки, силы, вдохновения и целеустремленности. Как много мы еще не знаем о женщинах! Как много мы еще не знаем о самих себе?

Рассказываем о 5 книгах, которые раскрывают сущность женской природы и особенности характеров, призванных совершать огромные прорывы в разных сферах личной жизни и существования мира в целом.

Робин Норвуд "Женщины, которые любят безумно", издательство Vivat

Книга опытного лицензированного психотерапевта, говорящего о темах абьюза и различных видов зависимостей на примере пережитых травм своих пациенток. Примечательно, что и сама автор была на их месте, поэтому ей как никому известно, как удачно подобрать слова, чтобы говорить о мучительном, тайном и неочевидном.

Истории женщин, которых нельзя охарактеризовать каким-либо собирательным образом. Все они реальны, обычны, с кардинально разными мировоззрениями, профессиями, образами жизни и отношением к любви. Единственное, что их объединяет — травматический опыт, полученный в нездоровых отношениях и разматывающиеся клубком причинно-следственных связей пережитого прошлого. А, и еще они просто думали, что любовь стоит всего, пусть даже жертвенности, боли или страданий.

Даже если вам кажется, что ваши отношения идеальны или по крайней мере хороши, а внутренняя тревожность и мысль "Возможно, это я себя накручиваю" проскакивает невольно, это повод взять в руки книгу Робин Норвуд. Вы необязательно найдете в ней именно свою ситуацию, зато точно научитесь распознавать признаки нездоровых чувств и находить способы самолечения от любви до безумия.

Кларисса Эстес Пинкола "Бегущая с волками", издательство "Yakaboo Publishing"

Книга без метафор и пафоса раскрывает женскую природу. 20-летнее исследование доктора психологии женских черт характера и природного подсознательного на примере мифов, легенд и сказок доходит до невероятного на первый взгляд и удивительно логического после прочтения книги сравнения женщин и волков.

Архетип Дикой женщины — это не только о далеком прошлом и обретении эволюции, это прежде всего о психических характеристиках, таких как игривость, любознательность, преданность, острота ощущений и предчувствий, сила, преданность и выносливость. Словом, обо всем, что женщины носят в себе, об отдельном мире, требующем коренного пробуждения и познания сокровенного.

Несмотря на довольно непростую научно-популярную основу "Бегущая с волками" не теряет своей популярности на протяжении 25 лет. Может быть, это связано с тем же естественным желанием познавать, докапываться до истины и принимать собственное существо? Ответ между страницами.

Тара Вестовер "Ученица", издательство "Artbooks"

История девушки, впервые посетившей школу в 17 лет. История не выдумана, а пережита самим автором — Тарой Вестовер. Книга мемуаров "Ученица" — это правдивая история о жестокости собственного отца-фанатика, зацикленного на конце света, и о несокрушимости ребенка в борьбе за свои элементарные права на нормальную социальную жизнь.

Преодолев последствия многолетней изолированности, физические отпечатки нехватки медицины и психологические барьеры сосуществования в цивилизованном мире, женщина не только достигает желаемой учебы, но и получает докторскую степень и пишет об этом книгу. Эта история для всех, кто считает, что есть недостижимые цели. Эта книга для сомневающихся, что можно начать жить по-новому даже с неизлечимыми травмами прошлого.

Джорджия Эмсон-Брэдшоу "Невероятные женщины. Истории вдохновляющих женщин со всего мира", "Издательство РМ"

Книга – сплошное вдохновение в каждой странице. Иллюстрированное собрание историй женщин, которые меняли историю, культуру, науку, спорт и вообще мир. Талантливые, сильные, веселые, серьезные, перспективные и невероятно целеустремленные. Каждая из этих историй совершенно иная, каждая из этих женщин - кардинально разная. Но самое главное, что объединяет их всех, - каждой из них удалось.

"Невероятные женщины. Истории вдохновляющих женщин со всего мира" станет хорошим примером для мотивации и воодушевления в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Нет идеального рецепта для успеха, но есть множество историй, показывающих, что возможно все.

Вахтанг Кипиани "Страна женского рода", издательство Vivat

Кто уже знаком с работами Вахтанга Кипиани, догадывается, что здесь будет остро, правдиво, исторически, достоверно, вперемешку с болью и гордостью. Автор проливает свет на потаенных героинь и спрятанные за семью замками истории, которые творили Украину. О большинстве из них мы никогда раньше не слышали, кого знали поверхностно, любые упоминания о некоторых рисковали исчезнуть навсегда.

"Страна женского рода" — это запрет терять имена своих героинь, своеобразный призыв объективно переоценить вклад женских фигур в украинскую медицину, науку, культуру, создание государства. Кропотливая работа над архивными материалами, уникальные интервью и свидетельства собраны и упорядочены в невероятную книгу, которая поразит, шокирует, расширит национальное мировоззрение и вдохновит познавать историю своей страны через призму ее личностей.

Читайте также: