Виниловые пластинки, за которыми охотятся как за реликвией — самые желанные альбомы мира
Для кого-то винил — это теплый треск иглы, для кого-то — запах старой обложки и ностальгия по молодости. А вот для коллекционеров — настоящий азарт, почти мистическая охота за пластинкой, которая случается раз в жизни.
Издание Martha Stewart рассказало, что покупка редкого винила может быть «почти опытом Индиана Джонса». И некоторые пластинки сегодня стоят дороже квартир, авто и даже произведений искусства.
Попробуем разобраться, почему именно эти пластинки стоят сотни тысяч долларов и есть ли шанс у обычного меломана найти коллекционное сокровище без миллионного бюджета.
Как оценивают стоимость виниловых пластинок
Несмотря на романтику, рынок винила живет по четким правилам. Стоимость пластинки зависит от нескольких факторов:
оригинальный или первый прессинг
ограниченный тираж
необычный дизайн или цвет винила
подпись артиста
исторический контекст (событие, момент, личность)
состояние пластинки
Эксперты сравнивают коллекционирование винила с винным рынком, цена может меняться с годами, в зависимости от культурной ценности, спроса и даже общественных настроений.
Самые дорогие виниловые пластинки в истории
The Beatles — «White Album»
$790 000
Казалось бы, культовый альбом, но таких — сотни тысяч. Однако есть нюанс. Каждый экземпляр «White Album» был пронумерован вручную. Пластинка, которую продали, имела номер 0000001 — первая из всех. Более того, она принадлежала Ринго Старру более 50 лет.
Коллекционеры говорят, что это уже не просто пластинка, а артефакт музыкальной истории.
Elvis Presley «My Happiness»
$300 000
Первая пластинка, которую когда-либо записал Элвис Пресли. Это была демонстрационная запись, созданная в студии Sun Records — по легенде, как подарок для матери. В те времена любой мог зайти в студию и записать собственный трек.
Сегодня — неоценимый момент рождения легенды.
The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»
$290 000
Этот экземпляр стал особенным благодаря одному факту: его подписали все четверо The Beatles.
Пластинка была продана на аукционе за сумму, которая в десять раз превысила стартовую цену. Коллекционеры признают, что полный комплект автографов группы — чрезвычайная редкость.
John Lennon — «Double Fantasy»
до $900 000
Эта пластинка имеет трагическую и сложную историю. Один из подписанных экземпляров альбома «Double Fantasy» стал известным из-за обстоятельств, связанных с последними днями жизни Джона Леннона.
Коллекционная ценность здесь — не только в музыке, но и в документированном историческом контексте, который делает этот лот одним из самых противоречивых в мире винила.
Коллекционный винил, который можно себе позволить
Хорошая новость заключается в том, что для того, чтобы начать коллекцию, не обязательно продавать почку.
Led Zeppelin — «Led Zeppelin» (бирюзовая обложка)
$1 000-10 000
Оригинальный прессинг дебютного альбома с редкой бирюзовой обложкой. Главное — идеальное состояние.
Саундтрек «The Caine Mutiny»
около $7 000
Пластинка была отозвана почти сразу после выпуска из-за конфликта с автором романа. «Выжили» лишь несколько экземпляров.
The Crystals — «(Let’s Dance) The Screw»
от $2 500
Один из самых загадочных синглов 60-х. Выпущен в минимальном тираже как своеобразный жест продюсера Фила Спектора.
Коллекционеры предостерегают, что существует чрезвычайное количество подделок этой пластинки.
Винил — это больше, чем носитель звука. Это память, эмоция и история, запечатленная в пластике. Самые дорогие пластинки мира ценны не только из-за редкости, а из-за связи с моментами, которые навсегда изменили музыку.
И, возможно, именно сейчас на блошином рынке или в старом шкафу кого-то из родственников лежит пластинка, за которую коллекционеры готовы бороться как за святыню. Потому что в мире винила магия всегда начинается со случайной находки.