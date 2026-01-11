Elvis Presley «My Happiness» / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что покупка редкого винила может быть «почти опытом Индиана Джонса». И некоторые пластинки сегодня стоят дороже квартир, авто и даже произведений искусства.

Попробуем разобраться, почему именно эти пластинки стоят сотни тысяч долларов и есть ли шанс у обычного меломана найти коллекционное сокровище без миллионного бюджета.

Как оценивают стоимость виниловых пластинок

Несмотря на романтику, рынок винила живет по четким правилам. Стоимость пластинки зависит от нескольких факторов:

оригинальный или первый прессинг

ограниченный тираж

необычный дизайн или цвет винила

подпись артиста

исторический контекст (событие, момент, личность)

состояние пластинки

Эксперты сравнивают коллекционирование винила с винным рынком, цена может меняться с годами, в зависимости от культурной ценности, спроса и даже общественных настроений.

Самые дорогие виниловые пластинки в истории

The Beatles — «White Album»

The Beatles / © Associated Press

$790 000

Казалось бы, культовый альбом, но таких — сотни тысяч. Однако есть нюанс. Каждый экземпляр «White Album» был пронумерован вручную. Пластинка, которую продали, имела номер 0000001 — первая из всех. Более того, она принадлежала Ринго Старру более 50 лет.

Коллекционеры говорят, что это уже не просто пластинка, а артефакт музыкальной истории.

Elvis Presley «My Happiness»

Элвис Пресли «Мое счастье» / © Associated Press

$300 000

Первая пластинка, которую когда-либо записал Элвис Пресли. Это была демонстрационная запись, созданная в студии Sun Records — по легенде, как подарок для матери. В те времена любой мог зайти в студию и записать собственный трек.

Сегодня — неоценимый момент рождения легенды.

The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»

Золотая пластинка, врученная The Beatles за продажу одного миллиона альбомов группы «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» / © Associated Press

$290 000

Этот экземпляр стал особенным благодаря одному факту: его подписали все четверо The Beatles.

Пластинка была продана на аукционе за сумму, которая в десять раз превысила стартовую цену. Коллекционеры признают, что полный комплект автографов группы — чрезвычайная редкость.

John Lennon — «Double Fantasy»

John Lennon — «Double Fantasy» / © Associated Press

до $900 000

Эта пластинка имеет трагическую и сложную историю. Один из подписанных экземпляров альбома «Double Fantasy» стал известным из-за обстоятельств, связанных с последними днями жизни Джона Леннона.

Коллекционная ценность здесь — не только в музыке, но и в документированном историческом контексте, который делает этот лот одним из самых противоречивых в мире винила.

Коллекционный винил, который можно себе позволить

Хорошая новость заключается в том, что для того, чтобы начать коллекцию, не обязательно продавать почку.

Led Zeppelin — «Led Zeppelin» (бирюзовая обложка)

Led Zeppelin / © Associated Press

$1 000-10 000

Оригинальный прессинг дебютного альбома с редкой бирюзовой обложкой. Главное — идеальное состояние.

Саундтрек «The Caine Mutiny»

Винил / © Associated Press

около $7 000

Пластинка была отозвана почти сразу после выпуска из-за конфликта с автором романа. «Выжили» лишь несколько экземпляров.

The Crystals — «(Let’s Dance) The Screw»

Винил / © Associated Press

от $2 500

Один из самых загадочных синглов 60-х. Выпущен в минимальном тираже как своеобразный жест продюсера Фила Спектора.

Коллекционеры предостерегают, что существует чрезвычайное количество подделок этой пластинки.

Винил — это больше, чем носитель звука. Это память, эмоция и история, запечатленная в пластике. Самые дорогие пластинки мира ценны не только из-за редкости, а из-за связи с моментами, которые навсегда изменили музыку.

И, возможно, именно сейчас на блошином рынке или в старом шкафу кого-то из родственников лежит пластинка, за которую коллекционеры готовы бороться как за святыню. Потому что в мире винила магия всегда начинается со случайной находки.