Витаминно-минеральные добавки в рационе животных: когда давать и нужно ли

Источником витаминов и минералов для животных является готовый корм, натуральная пища и витаминно-минеральные добавки, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

В большинстве случаев, когда в рационе любимца качественный сбалансированный корм, добавки не нужны. Но при натуральном рационе витаминно-минеральные добавки необходимы на постоянной основе, в случае рациона BARF это могут быть не только добавки, но и натуральные нутрицевтики.

При смешанном типе питания добавки добавляются только при обнаруженном дефиците. Кроме типа питания, важно учитывать физиологические особенности, возраст, породу и существующие заболевания.

Добавки необходимы:

Во время беременности и кормления грудью. Необходимо поддерживать организм матери, даже если она питается сбалансированным готовым кормом.

Щенки и котята, как и все растущие организмы могут нуждаться в добавке. Основные признаки гиповитаминоза – рахит, ломкие зубы, тусклая шерсть и ее выпадение. Особенно чувствительны к дисбалансу витамина D и кальция щенки крупных и гигантских пород.

Пожилые животные также нуждаются в добавках с содержанием глюкозамина и хондроитина, которые активно участвуют в биосинтезе соединительной ткани, стимулируют регенерацию хрящевой ткани и замедляют потерю кальция в костной ткани. Также нужны антиоксиданты в рационе – витамины Е, С.

Иногда в послеоперационный период животным также необходимы витаминно-минеральные добавки для интенсивной регенерации тканей и восстановления организма.

Животным с хроническими заболеваниями. Так, при заболеваниях сердца дополнительно нужна аминокислота таурин, печени – важный контроль витамина А, мочевыводящей системы – кальция, фосфора, щитовидной железы – йода и т.д.

Животным с заболеваниями кожи и ухудшением качества шерсти нужны добавки с витаминами А, Е, Омега-3, биотином, цинком.

ВАЖНО: прежде чем добавлять витаминно-минеральные добавки в рацион любимца, обязательно нужна оценка текущего рациона и расчет суточной дозы и продолжительности приема добавок.

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