Возвращение фэнтези-шоу "Вартові Мрій": первые три концерта в Киеве собрали солд-аут

Во Дворце культуры КПИ им. Сикорского после семилетнего перерыва представили обновленное хореографическо-цирковое шоу "Вартові Мрій". Зрители погрузились в увлекательную историю о девушке Алисе, которая вместе с Котом — Стражем Звезды — отправилась в невероятное путешествие по фантастическим мирам.
Семейный спектакль "Вартові Мрій" соединил цирковую акробатику, динамические танцевальные выступления и потрясающие визуальные эффекты. Для нового сезона организаторы полностью изменили декорации в финале, добавили лазерное зрелище и применили диджитал-технологии, чтобы сделать постановку более современной и понятной зрителю.
Особую магию действу добавил волшебный саундтрек "Я буду с тобой", созданный Светланой Тарабаровой. Певица исполнила его на премьере вместе с маленькими зрителями. Музыку к "Вартові Мрій" создал Милош Елич — клавишник и аранжировщик группы "Океан Эльзы".
Образы создавались индивидуально под каждого персонажа – этим занималась известная театральная художница по костюмам Екатерина Олишевская. Самой интересной и сложной для нее стала работа над нарядом Драконесы. По ее словам, вдохновение и идеи подарили типажи для косплей. Было решено объединить мистическую составляющую, дерзость, сексуальность, чтобы сценическое воплощение было более фэнтезийным, чем человеческим.
"Мы перебирали разные варианты головных уборов и масок, поскольку снаружи персонажи создавались "вживую", во время тренировок. Маска и перчатки появляются в некоторых сценах и не мешают выполнению потрясающих трюков, а вот головной убор стал основным акцентом. Кстати, на создание каждого было потрачено 3-5 дней", — рассказала Екатерина Олишевская.
У всех персонажей "Вартові Мрій" — сложные костюмы: это касается как ухода за ними, так и одевания. Поскольку наряды создавались во время репетиций, они дорабатывались с учетом трюков в шоу. К примеру, роль Кота в первых спектаклях исполнял парень, так что команде нужно было переделать его одежду под женскую пластику.
Главная фишка спектакля – трюки воздушных гимнастов, исполняемые на батутах и ремнях на высоте 14 метров.
Больше всего зрителям запомнилось выступление Степана Мельника, поразившее невероятными цирковыми трюками, от которых буквально замирает сердце.
Шоу, начатое в Киеве, продолжится по городам Украины. Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Вартовими Мрій"!
Столичные зрители получат уникальную возможность снова пересмотреть представление вживую – 25 января 2025 года состоится концерт на бис. Билеты в ближайшее время поступят в продажу.
Сказочное шоу посетило немало звездных гостей с детьми, среди них Екатерина Осадчая, Ксения Мишина, Илона Гвоздева, Влад Дарвин с женой, Евгений Кот, Светлана Тарабарова и многие другие.
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