Возвращение фэнтези-шоу "Вартові Мрій": первые три концерта в Киеве собрали солд-аут

Во Дворце культуры КПИ им. Сикорского после семилетнего перерыва представили обновленное хореографическо-цирковое шоу "Вартові Мрій". Зрители погрузились в увлекательную историю о девушке Алисе, которая вместе с Котом — Стражем Звезды — отправилась в невероятное путешествие по фантастическим мирам.

Семейный спектакль "Вартові Мрій" соединил цирковую акробатику, динамические танцевальные выступления и потрясающие визуальные эффекты. Для нового сезона организаторы полностью изменили декорации в финале, добавили лазерное зрелище и применили диджитал-технологии, чтобы сделать постановку более современной и понятной зрителю.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Особую магию действу добавил волшебный саундтрек "Я буду с тобой", созданный Светланой Тарабаровой. Певица исполнила его на премьере вместе с маленькими зрителями. Музыку к "Вартові Мрій" создал Милош Елич — клавишник и аранжировщик группы "Океан Эльзы".

Образы создавались индивидуально под каждого персонажа – этим занималась известная театральная художница по костюмам Екатерина Олишевская. Самой интересной и сложной для нее стала работа над нарядом Драконесы. По ее словам, вдохновение и идеи подарили типажи для косплей. Было решено объединить мистическую составляющую, дерзость, сексуальность, чтобы сценическое воплощение было более фэнтезийным, чем человеческим.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

"Мы перебирали разные варианты головных уборов и масок, поскольку снаружи персонажи создавались "вживую", во время тренировок. Маска и перчатки появляются в некоторых сценах и не мешают выполнению потрясающих трюков, а вот головной убор стал основным акцентом. Кстати, на создание каждого было потрачено 3-5 дней", — рассказала Екатерина Олишевская.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

У всех персонажей "Вартові Мрій" — сложные костюмы: это касается как ухода за ними, так и одевания. Поскольку наряды создавались во время репетиций, они дорабатывались с учетом трюков в шоу. К примеру, роль Кота в первых спектаклях исполнял парень, так что команде нужно было переделать его одежду под женскую пластику.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Главная фишка спектакля – трюки воздушных гимнастов, исполняемые на батутах и ремнях на высоте 14 метров.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Больше всего зрителям запомнилось выступление Степана Мельника, поразившее невероятными цирковыми трюками, от которых буквально замирает сердце.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Шоу, начатое в Киеве, продолжится по городам Украины. Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Вартовими Мрій"!

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Столичные зрители получат уникальную возможность снова пересмотреть представление вживую – 25 января 2025 года состоится концерт на бис. Билеты в ближайшее время поступят в продажу.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Сказочное шоу посетило немало звездных гостей с детьми, среди них Екатерина Осадчая, Ксения Мишина, Илона Гвоздева, Влад Дарвин с женой, Евгений Кот, Светлана Тарабарова и многие другие.

Фэнтези-шоу "Стражи Мечты"

Фэнтези-шоу "Стражи Мечты"

Фэнтези-шоу "Стражи Мечты"

Фэнтези-шоу "Стражи Мечты"

Фэнтези-шоу "Стражи Мечты"

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