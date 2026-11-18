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31 декабря 2026 года в украинский прокат выйдет рождественская комедия «Семейный праздник» производства MO FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Создатели фильма представили официальный трейлер, в котором собралась большая украинская семья — с давними образами, семейными тайнами и очень непростыми отношениями.

В центре сюжета — восьмилетний мальчик, который решил любой ценой собрать всю семью на Рождество. Но есть одна проблема: Гринченко давно не ладят друг с другом, а дедушка Тарас вообще не любит этот праздник. Поэтому вместо уютного семейного вечера их ждут старые обиды, неожиданные приключения и немало комичных ситуаций.

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В фильме снялись Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Виктор Жданов, Виталий Салий, Андрей Исаенко, Катарина Файн, Леся Самева, Андрей Пономаренко, Нина Набока, Ярослав Шахторин, Иоланта Богдюн, Анна Бирзул, Ангелина Текучева и другие украинские актеры. Среди неожиданных появлений — Виталий Козловский и Иван Кухарчук, а также телеведущий Руслан Сеничкин, сыгравший самого себя.

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Режиссёр фильма Денис Тарасов («БожеВільні») признаётся, что хотел создать историю, которая объединит украинцев независимо от того, где они будут встречать праздники.

«Сегодня украинские семьи разбросаны по всему миру. Кто-то будет встречать Рождество дома, кто-то — на фронте, кто-то — за тысячи километров от близких. Мне хотелось создать фильм, который хотя бы на полтора часа объединит нас. Чтобы мы смеялись над одними и теми же шутками, узнавали своих родных в героях и снова почувствовали себя за одним праздничным столом. Хотя бы в кино», — говорит режиссёр.

Автор сценария и продюсер Анна Галицкая рассказывает, что в основе комедии лежит история семьи, которую, кажется, уже ничто не способно собрать воедино.

«Собрать за одним столом людей, которые годами не разговаривают друг с другом, — задача с звездочкой. Говорят, для этого есть только два повода: когда кто-то родился или… наоборот. Соседский мальчик решает действовать по плану Б — и в это Рождество семья Гринченко всё-таки собирается вместе. Приезжают они не по собственной воле, а вот остаются, потому что, несмотря на все ссоры и обиды, в глубине души каждый хочет одного — снова стать семьёй», — рассказывает Анна Галицкая.

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В фильме можно будет увидеть и традиционные атрибуты украинского Рождества: дидух, праздничный стол с кутьей и колядки.

Актёры фильма также поделились своими рождественскими воспоминаниями. Андрею Исаенко одна из сцен напомнила детство: маленький Мирчик (актер Иван Мерзляков) так усердно чистит картошку, что от нее остается чуть ли не одно только название.

«Я сразу вспомнил, как у меня тоже не получалось чистить картошку, и бабушка на меня ругалась. Ничего, всё приходит с опытом!» — смеётся актёр.

А Виталий Салий вспоминает, как в детстве колядовал с друзьями в родном Николаеве.

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«В детстве мы ходили колядовать по всему девятиэтажному дому просто в тапочках. Немного замерзшие, зато с полными карманами пшеницы, конфет… Помню звон старых стеклянных елочных игрушек, когда их доставали из коробок и они стучали друг о друга.Эти ощущения мгновенно возвращают меня в детство», — рассказывает актер.

Рождественская комедия «Семейный праздник» выйдет в украинских кинотеатрах 31 декабря 2026 года. Для украинцев, которые из-за войны оказались вдали от дома, создатели также готовят показы во многих странах Европы.

Производство MO FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссёр — Денис Тарасов. Автор сценария — Анна Галицкая. Продюсеры: Тарас Босак, Максим Мовчан, Анна Галицкая. Дистрибьютор в Украине — Kinomania Film Distribution.

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