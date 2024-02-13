Вышиванка TAYANNA, китель Эктора Хименеса-Браво и брошь, как у Зеленской: в Киеве состоялся благотворительный аукцион

На благотворительном вечере собирали на нужды ВСУ.
В столичном ресторане BAO прошел благотворительный вечер Dragon Dinner.
Ивент посетили звездные гости: артисты TAYANNA, Анастасия Приходько, SOWA, Lilu и суперфиналист шоу "Голос страны" OKS, бренд-шеф, ведущий кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и шеф-повар и судья кулинарного шоу Владимир Ярославский.
На вечере также были рестораторы и совладельцы вышеупомянутого ресторана – Тарас и Оксана Середюк, оставшиеся в Украине в начале полномасштабного вторжения. Их заведения приготовили более 2 млн. гуманитарных обедов, а в прошлом году они передали нашим защитникам более 2,5 миллионов гривен.
Главной целью благотворительного мероприятия был сбор на высокоточный карабин и ствол Barret MRAD (его стоимость – 741440 грн) для батальона шеф-повара упомянутого ресторана, защищающего нас на фронте в рядах ВСУ.
На аукционе разыграли много интересных и эксклюзивных лотов: вышиванку от певицы TAYANNA, единственный экземпляр виниловой пластинки Анастасии Приходько, выпущенный 15 лет назад, китель Эктора Хименеса-Браво, картину художницы из Херсона, бутылку коллекционного виски и ювелирные украшения.
Среди лотов также была представлена брошь от украинского бренда Gasanova в виде карты Украины. С таким аксессуаром не раз появлялась на важных событиях первая леди Елена Зеленская.
Гости вечера донатили также через QR-код и банк Эктора Хименеса-Браво. На ивенте собрали 168 тысяч гривен.
В ходе мероприятия презентовали пять новых авторских блюд от Эктора Хименеса-Браво.
С музыкальными подарками на мероприятии выступили OKS и SOWA. А хедлайнером стала TAYANNA, исполнившая несколько песен, в том числе свой хит "Фантастична жінка".
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