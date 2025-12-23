Взрослым под елку: три книги о жизни, чудесах и вере в себя

Три книги о жизни, чудесах и вере в себя

Реклама

Чем интересны экзопланеты, за что мы любим Рождество и почему всегда надо делать все, что можешь, просто двигаясь вперед? Книжный обозреватель Татьяна Крысюк рассказала о книгах, которые имеют все шансы стать любимыми.

Лиза Калтенеггер «Экзопланеты», издательство «Бородатый Тамарин»

Лиза Калтенеггер «Экзопланеты»

В 500 световых годах от нас, или около 5 квадриллионов километров, в созвездии Единорога расположена раскаленно-скалистая планета.

Ее звезда, CoRoT-7, лишь немного ярче нашего Солнца и висит гигантской глыбой в небе. Там довольно жарко, поскольку поверхность планеты раскалена до 2000°C. Из-за этого породы плавятся, испаряются и выпадают каменным дождем.

Реклама

Но это не единственная угроза, с которой вы столкнетесь на экзопланете GoRoT-7 b.

Воздух наполняют токсичные испарения, поэтому лучше не дышать или прихватить кислородную маску. И не удивляйтесь, что у вас может появиться вторая тень, ведь в звездной системе CoRoT-7 есть еще одна маленькая красная звезда-компаньон.

Экзопланеты — это планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, в которую входит наша Земля, а еще — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Плутон в 2006 году «убил» астроном Майкл Браун.

Реклама

Планета должна вращаться вокруг звезды, например, Солнца, иметь сферическую форму и очищать свою орбиту от других объектов. Последнего Плутон, увы, не делает.

Первую экзопланету открыли в 1992 г. Сейчас известно о более 5 тысяч загадочных миров. Почему это важно?

До их обнаружения мы были «заперты» в пределах Солнечной системы. Не знали, что планетарные системы очень разнообразны, и что наша планетарная система — скорее исключение, чем правило.

Лиза Калтенеггер с юмором и без лишних осложнений поможет вам постичь космос, полный тайн, загадок и возможностей.

Реклама

Кому читать или дарить: людям, которые хотели бы уединиться на странной планете за пределами Солнечной системы; тем, кто в школе не любил или прогуливал астрономию.

«Суперсила Рождества», издательство Stretovych

В предисловии к книге «Суперсила Різдва» составительница Богдана Неборак отмечает, что в темные времена особенно хорошо видно звезду.

С научной точки зрения — это свет, который преодолел миллионы световых лет, прежде чем мы его увидели. С духовной — символ надежды, которая возвращается или зарождается в сердце, когда нужна больше всего.

В своем эссе Тарас Прохасько пишет, что Рождество — пятый сезон, отдельная и единственная пора года, «которую люди способны творить ощущением своих чувств или чувством своих ощущений».

Реклама

Каждый из нас проживает Рождество по-своему. Для Павла Гудимова оно невозможно без музыки. Для Ирины Цилык без поглаженной скатерти, которой она застилает большой стол для большой семьи. А для Ярины Черногуз этот праздник свидетельствует о надежде и силе памяти, которая уместилась в колядке:

«А у нашего господина семьсот голубей,

Иди выбирай, кто твой милый,

А я ходила и выбирала,

Реклама

Нима такого, как я имела».

Наши воспоминания и традиции отличаются, как и понимание Рождества. Потому что кто-то отталкивается от знаний. Кто-то искренне верит, а «вера не должна равняться знанию». Однако удивительным образом пятый сезон нас объединяет. И как вдохновенно предлагает Евгения Кузнецова: было бы замечательно нам всем выжить и дожить до внуков, которые когда-то скажут: «Моя бабушка на Рождество всегда…»

Этот сборник эссе натолкнет вас на вдумчивые поиски и размышления, окутает теплом и вернет надежду, потому что она всегда наполняет сердце, когда нужна больше всего.

Кому читать или дарить: людям, которые верят и пока не верят в чудеса; тем, кто учится чувствовать Рождество, создавая собственные традиции.

Реклама

Энтони Хопкинс «Мы справились, малыш», издательство «Наш Формат»

Энтони Хопкинс «Мы справились, малыш»

в 1992 году Энтони Хопкинс получил первого «Оскара» за актерскую игру в фильме «Молчание ягнят». Второго — в 2021 году за роль в фильме «Отец».

Но когда-то он был проблемным мальчиком, который увлекался астрономией, обожал «Великие рассказы» Чарльза Диккенса и зачитал до дыр десятитомную энциклопедию в совершенно синих переплетах. Но почти никто этого не понимал.

Преподаватели называли его слоноголовым, безмозглой тягловой лошадью, имеющей руки-лопаты, неуклюжим мечтателем.

Отец считал сына чертовски безнадежным, потому что, вероятно, не мог иначе выразить страх за будущее Энтони. И только мама принимала его недостатки и изъяны, которых он на самом деле никогда не имел.

Реклама

Одинокий, социально отстраненный, всегда голодный он надеялся стать актером. Начинал с вершины и постепенно убирал листья и сорняк, пока не доходил до обнаженного места, которое казалось правильным.

Как-то благосклонный к нему преподаватель Кристофер Феттес из КАДМ, посоветовал ему:

«Просто продолжай учиться, продолжай двигаться вперед. Не переживай — просто действуй. Знай, что совершенным стать невозможно. Просто делай все, что можешь».

И он сделал это.

Реклама

«Мы справились, малыш» — это вдохновенные мемуары мужчины, который смог доказать прежде всего себе, что достоин большего. И что быть мечтателем — значит иметь козырь в рукаве. А еще — честная история об ошибках, слабостях, поиске ответов и выборе.

Кому читать или дарить: отчаявшимся чудакам и чудачкам; неидеальным людям, которые имеют светлые и темные грани; тем, кто боится начать сначала.