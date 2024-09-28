Захватывающая классика: 5 лучших книг от украинских авторов

Мы привыкли, что классика - это то, что изучают в школе на уроках украинской литературы. Это действительно так, но не совсем.

К сожалению, не все произведения украинских классиков могут войти в школьную программу, потому что на все не хватит времени. Поэтому большое количество произведений наших канонических и неканонических классиков мы должны читать вне или после школы и открывать своих авторов с новой - неожиданной - стороны.

Елена Лысенко, коммуникационный менеджер издательства Vivat, книжный обозреватель и литературный критик, рассказывает о 5 произведениях украинских писателей, которые влюбят вас в украинскую классику. Издательства предлагают серии классики, которые можно читать и коллекционировать.

Валерьян Подмогильный "Небольшая драма", издательство "Vivat"

Уже все, кажется, прочитали "Город" Валерьяна Подмогильного, и пора познакомиться с другими его произведениями. К примеру, с романом "Небольшая драма". Название немного обманывает читателя, потому что автор рассказывает о великой драме в жизни юной девушки.

Марта Высоцкая проживает в Киеве на Жилянской улице, она примерная работница, соседка и девушка, в которую влюбляются мужчины. Однако сама она не влюбляется, хотя очень мечтает об этом. Марта хочет драмы, чувств, эмоций. Наверное, именно поэтому однажды в ее дом заходит мужчина, который навсегда изменит жизнь Марты и украдет ее покой. Его спокойствие тоже будет нарушено, конечно, но кому интересна счастливая любовь?

Валерьян Подмогильный создает полнокровных героев: они чувственны, противоречивы, иногда отвратительны и меркантильны, иногда отчаянны. Недаром Подмогильный был одним из первых экзистенциалистов в мировой литературе. Он уловил нерв жизни и сумел наделить им своих персонажей. А в качестве бонуса подарил читателям еще один текст об украинской столице, который не оставляет читателей равнодушными.

Агатангел Крымский "Андрей Лаговский", издательство "Вихола"

Феномен Агатангела Крымского состоит в том, что он был не только полиглотом, способным и ярким ученым, но и талантливым писателем. Его "Андрей Лаговский" — это важное классическое произведение для философских поисков смысла жизни, ощущения собственной идентичности и осознания своей сексуальности.

Главный герой – украинец Андрей Лаговский, это обычный парень, не очень богатый, но очень уязвимый. Он получает благодаря стараниям матери блестящее образование и рано становится профессором математики. Он начинает дружить с семьей не слишком приятных интеллигентов и едет с ними на отдых в Туапсе. Там Андрея ожидают приключения, много счастливых разговоров и прогулок с друзьями и чувства.

То, что главный герой испытывает тягу к представителям своего пола, — правда. И это вдвое интереснее, ведь автор нам предлагает заглянуть в душу гея, живущего в начале ХХ века в не воспринимающем подобное обществе. Он и сам не воспринимает собственную гомосексуальность, поэтому отказывается общаться с женщинами и живет отшельником.

"Андрей Лаговский" — первый роман об однополой любви в украинской литературе, роман-взросление и поиск ответов на философские вопросы жизни, собственного назначения, совести и счастья. Он увлекателен, моментами неожиданный и странный и очень колоритный.

В. Домонтович "Доктор Серафикус", издательство "Vivat"

Авторский стиль украинских классиков легко узнаваем. Внимательный читатель никогда не спутает письмо Владимира Винниченко и Валерьяна Подмогильного, Павла Тычину и Николая Зерова. Так же и Виктор Петров (Домонтович) отличается яркими, "своими" персонажами. Его мужчины всегда такие же нахмуренные и серьезные, немного медвежьи, как и сам Петров на фото. Его женщины всегда яркие, сильные и независимые, вызывающие и победоносные.

В романе "Доктор Серафикус", который был написан в начале 20-х годов прошлого века и вышел в свет спустя много лет, автор рассказывает историю некоего Василия Комахи — Серафикуса, как его называет один-единственный друг. Этот Комаха - сложный персонаж, однако чем-то очень похож на Андрея Лаговского: тоже профессор, тоже отшельник и женщин избегает так же.

Однако в жизни Комахи-Серафикуса случается роковая женщина Вер. Она — человек своего, у нее есть муж в Харькове, но знакомится и общается с мужчинами в Киеве. Вер ходит купаться на Днепр с художником Корвиным (разве не романтично?), влюбляется в Комаху-Серафикуса и даже решает построить с ним отношения.

Самое интересное в этом издании – финал, потому что он здесь есть. Два финальных раздела романа опубликованы впервые за многие годы, до этого произведение просто обрывалось, а автор стыдливо отмечал — это конец первой части. Вторую часть читатели так и не получили, поэтому эти две финальные главы закрывают гештальт жаждущего читателя и отвечают на вопрос: так что же между ними произошло дальше?

Иван Нечуй-Левицкий "Облака", издательство "Ще одну сторінку"

Когда речь идет о школьной классике, все сразу вспоминают Ивана Нечуя-Левицкого и его "Кайдашеву семью". Эта повесть замечательная, колоритная и веселая, однако немного набила оскомину украинским читателям. Для таких есть "Облака" Нечуя-Левицкого — большая семейная сага о пересечении ХІХ — ХХ веков и быт украинцев в Киеве.

Оказывается, "Город" Валерьяна Подмогильного не первое урбанистическое произведение о Киеве, потому что у него был предшественник — "Облака".

Иван Нечуй-Левицкий интересно и очень реалистично описал переезд ребят из села в город и своеобразное "подчинение" ему— женитьба на двух достаточно состоятельных сестрах. А потом начинается их размеренная жизнь в городе со всеми радостями, печалями, победами и испытаниями. Труднее всего, оказывается, выдать замуж собственных дочерей, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Этот великий роман повествует о "беспочвенстве", которое впоследствии будет развивать в своем творчестве В. Домонтович. Им говорится о том, что люди покидают родные села, свои дома и старых родителей, едут в город за лучшей жизнью и словно обрывают свои корни, теряют почву. А над ними скапливаются тучи эпохи — надвигается война и страшная революция, после которой Украина будет оккупирована советами.

Ольга Кобылянская "Valse mélancolique. Избранные произведения", издательство "РМ"

Ольга Кобылянская — интересный феминистический автор, которая в школе была представлена своим романом "Земля" об украинских Каине и Авеле. Это произведение не плохое, но подтверждает стереотипы об украинской литературе, как литературу о крестьянах.

Ольга Кобылянская открыла новые грани литературы: она начала писать о женщинах, которые становятся "сами целью", не нуждаются в мужчине рядом, чтобы реализоваться в карьере и жизни. Героини "Valse mélancolique" ("Меланхолический вальс") живут втроем, каждая из них имеет собственную жизнь и восхищение. Однако одна способна гореть и испепелять все вокруг своей энергией, а другая - греться возле нее и направлять в правильное русло.

В эту книгу вошли и другие произведения Ольги Кобылянской — "Царевна" и "Impromptu phantasie", они показывают автора с совсем другой стороны, раскрывают ее как одну из самых мощных феминисток.

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