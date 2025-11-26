Зажгли первую елку этой зимы: как на киевском вокзале Евгений Хмара и Михаил Хома подарили людям дух Рождества

Юрий Горбунов, Михаил Хома и Евгений Хмара / © ТСН

В этом году главными творцами праздничного чуда стали пианист-виртуоз Евгений Хмара, Михаил Хома (DZIDZIO) и ведущий вечера Юрий Горбунов. И вместе они превратили вокзал в настоящую рождественскую сказку.

Новогодняя елка на Центральном вокзале / © ТСН

Как только вечерние огни погасли за окнами вокзала, в главном вестибюле начали собираться киевляне и гости города. Атмосфера напоминала старые семейные фильмы: дети бегали вокруг елки, взрослые фотографировались, а в воздухе чувствовалась радость ожидания.

Особым сюрпризом для гостей стала Коза — традиционный рождественский персонаж, с которым все желающие могли сделать фото. Дети были в восторге, взрослые тоже не скрывали улыбок.

Музыка, которая собирает людей

Юрий Горбунов / © ТСН

Евгений Хмара / © ТСН

Когда к Юрию Горбунову присоединился Евгений Хмара, зал замер. Его аккомпанемент — нежный, теплый, эмоциональный — наполнил вокзал магическим звучанием. И именно под его музыку и аплодисменты людей загорелась новогодняя елка.

Так началось зимнее празднование в столице. Это уже добрая традиция, ведь большинство людей считают, что эта елка всегда самая теплая. Она как будто обнимает вокзал и превращает прощание в надежду — на встречи, на новые истории, на что-то светлое впереди.

Михаил Хома и «Поезд к Рождеству»

Михаил Хома и Евгений Хмара / © ТСН

Михаил Хома / © ТСН

Михаил Хома / © ТСН

Впоследствии к празднику присоединился Михаил Хома, которого знают миллионы украинцев. Артист представил новый клип к семейному фильму «Поезд к Рождеству», премьера которого состоится уже завтра.

Это фильм — о семье, о вере в чудеса и о тепле, которое рождается там, где есть любовь. Идеальная история для праздничного сезона.

После премьеры Михаил исполнил песню-молитву за Украину. В этот момент атмосфера в зале стала особенной, люди останавливались, подпевали, кто-то вытирал слезы — искренность момента заполнила пространство до последнего уголка.

После официальной части гости могли пообщаться с артистами, сделать фото или взять автограф. Дзидзьо и Евгений Хмара не спешили — каждому дарили несколько минут внимания, поздравляли с праздниками, шутили и делились эмоциями.

Для многих это стало маленьким символом начала рождественского периода — теплого, уютного и настоящего.

Михаил Хома и Евгений Хмара / © ТСН

Михаил Хома и Евгений Хмара / © ТСН

Новогодняя елка на центральном вокзале / © ТСН

Елка на центральном вокзале Киева — не просто декорация. Это знак надежды, который ежегодно напоминает, что праздник всегда рядом, даже в местах прощаний и неожиданных встреч. А музыка, которая звучала в этот вечер, и искренность артистов сделали эту традицию чрезвычайно особенной.