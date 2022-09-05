"Железная леди 2.0" и королева "сырных" речей: что известно о Лиз Трасс – новом премьер-министре Великобритании

После того как Борис Джонсон объявил об отставке, в Великобритании началась гонка за кресло премьер-министра. Одна из тех, кто претендовал на этот пост - 47-летняя Лиз Трасс. 5 сентября стало известно, что правительство Британии снова возглавит женщина.

Политика негласно называют "настоящим синим" кандидатом и Маргарет Тэтчер 2.0, а еще до скандалов, связанных с отставкой Джонсона, Трасс называли его главной преемницей, и это звание она отлично подтверждала, ведь была одним из самых стойких сторонников премьера, защищая его до самого конца.

5 сентября стало известно, что она победила в политической гоне и стала новым премьер-министром Великобритании. Поэтому предлагаем узнать более подробно об этой женщине, ее политической карьере, казусах и стиле, ведь теперь она будет руководить одной из самых сильных и развитых стран мира.

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Юность и образование

Мэри Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде, в семье Джона Кеннета и Присциллы Мэри Трасс. С раннего возраста в семье предпочитали использовать ее второе имя Элизабет, которое, безусловно, является одним из самых популярных в Великобритании, но в результате оно сократилось до более простого Лиз. Отец будущего политика был профессором математики в Лидсском университете, а мать – медсестрой, учительницей и членом "Кампании за ядерное разоружение Великобритании".

Выросла Лиз в Шотландии, немного жила в Канаде, затем вернулась в Великобританию, где изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже в Оксфорде. Во время учебы в колледже Лиз поддерживала либерал-демократов и даже в 1994 году выступила с речью на конференции, призывая к отмене монархии. Но вскоре, после окончания учебы, в 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию, где остается по сей день.

Liz Truss opposing the monarchy at the 1994 Lib Dem conferencepic.twitter.com/zU09W4c4aR — Tides of History (@labour_history) July 14, 2022

Политическая карьера

После окончания университета Трасс стала бухгалтером и работал в компаниях Shell и Cable & Wireless, но она всегда хотела заниматься политикой, к чему активно стремилась. После нескольких безуспешных попыток в 2010 году она наконец была избрана депутатом от Юго-Западного Норфолка, а всего два года спустя вошла в состав правительства в качестве министра образования. В 2016 году она вошла в историю, став первой женщиной-министром юстиции и лордом-канцлером за тысячелетнюю историю.

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

В апреле 2017 года Кабинет министров потребовал от Терезы Мэй освободить Элизабет Трасс от обязанностей лорда-канцлера. Тогда ее назначили главным секретарем Казначейства во втором кабинете Терезы Мэй, и, по сути, это было понижение. В 2019 году Лиз уже проявляла амбиции на кресло лидера Консервативной партии на смену Мэй, когда та ушла в отставку, но в результате решила не баллотироваться и поддержала Бориса Джонсона, а при формировании его кабинета получила должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании.

При Джонсоне ее карьера еще больше выросла. Так, в 2021 году Лиз была назначена на должность министра иностранных дел, которую она занимает и по сей день. На этой должности она добилась освобождения британских граждан Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури, которые были задержаны в Иране из-за обвинений в шпионаже и приговорены в пяти годам тюрьмы, также Лиз заняла жесткую позицию в отношении вторжения России в Украину.

"Мы уже активизировались в Украине. Война в Украине – это наша война, это война всех, потому что победа Украины – стратегический императив для всех нас. Тяжелое вооружение, танки, самолеты – глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам надо это сделать, – сказала она в своей исторической речи в апреле 2022 года. – В то же время мы должны оказывать поддержку украинскому народу. Это значит помогать беженцам, это значит доставлять еду, лекарства и другие предметы первой необходимости, это значит поддерживать экономику на плаву. Это также означает привлечение режима Путина к ответственности за совершенные чудовищные преступления".

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Неудачная речь про сыр

В 2014 году, занимая должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, на партийной конференции Лиз Трасс драматическим тоном и со странной мимикой произнесла речь об импорте продуктов за границу и, в частности, о сыре.

"Мы импортируем две трети нашего сыра. Это позор", – сказала она, скривив лицо.

Речь политика моментально стала мемом.

Но помимо сыра у Трасс была еще одна неловкая ситуация. Как-то она заблудилась в комнате после пресс-конференции.

My favourite part of the Liz Truss leadership launch was when she got lost leaving the room pic.twitter.com/wqRgtXXBEf — James Davies (@jamesorharry) July 14, 2022

Личная жизнь

О своей личной жизни политик не очень распространяется, но она замужем за финансовым директором Хью О'Лири, с которым познакомилась на партийной конференции в 1997 году. Они поженились три года спустя, в 2000 году, и в этом браке у них родились две дочери.

Однако в 2006 году Трасс оказалась в центре скандала после того, как стало известно о ее романе с бывшим депутатом от консерваторов Марком Филдом, который был в то время ее политическим наставником. Роман длился около 18 месяцев, до июня 2005 года.

Стиль

Элизабет – очень стильная женщина и любит оригинальные наряды. Должность не позволяет ей носить слишком броские луки, но тем не менее она находит выход, выбирая хоть и строгие платья сдержанных фасонов, но с интересными деталями и ярких и насыщенных оттенков.

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

К брюкам она также подходит оригинально, делая их главным акцентом образа. Так что скучными наряды политика точно не назовешь.

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Также особое внимание стоит обратить на обувь политика, ведь туфли на каблуке – однозначно, ее страсть. Лиз чаще всего выбирает яркие туфли и ботильоны.

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Элизабет Трасс / Фото: Getty Images

Новый премьер-министр Великобритании

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс победила в политической гонке и заняла пост премьер-министра. Она стала третьей женщиной на этой должности после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Согласно The Washington Post, Трасс победила, набрав 81 326 голосов, опередив Риши Сунака с 60 399 голосами. Она стала 15-м премьер-министром 96-летней королевы Елизаветы II.

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