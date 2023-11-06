Жизненные комедийные истории: сегодня состоится премьера сериала "Волонтеры" с Ласточкиным, Бокланом и Сопонару

Уже сегодня, 6 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового комедийного сериала "Волонтеры" со звездами украинского юмора — Игорем Ласточкиным, Кириллом Ганиным, Станиславом Бокланом, Ириной Сопонару, "Трио разные" и "Ветеранами космических войск" .

"Волонтеры" на ТЕТ – сериал о сверхлюдях, не знающих слова "невозможно". Которые, забывая о возрасте, сне и усталости, собирают, донатят, готовят, привозят, покупают, отправляют и достают из-под земли все необходимое, чтобы русский корабль скорее нашел известные координаты. "Волонтеры" – это обо всех украинцах, не на фронте. Про тебя, твоего соседа, одноклассника, коллегу и водителя маршрутки. Об ангелах-хранителях для супергероев в пикселе.

"Волонтеры" созданы на основе успешного комедийного проекта на ютубе — "Волонтеры о волонтерах". Актер и участник команды "Ветераны космических войск" Артем Домницкий подчеркнул, что в этом кроется уникальность сериала.

"Интересный кейс того, как проект из ютуба превращается в полноценный телевизионный сериал. Я не могу вспомнить, какие еще проекты из коротеньких роликов превращались в полноценные комедийные сериалы. Думаю, это хорошая практика", – поделился Домницкий.

В сериале снялись любимые юмористы, которые, не сбавляя обороты, поддерживают страну актуальными шутками и масштабным волонтерским собранием, поэтому играть им почти не приходилось. На площадке все были собой.

"Мой герой – это, по сути, я, поэтому к образу своего персонажа я практически ничего не прибавлял и был собой. Здесь как раз тот случай, когда ничего прибавлять и не надо было. Как в жизни, так и в кадре этого сериала мы неравнодушны отзывчивые люди ", – признался Игорь Ласточкин.

За каждым волонтерским делом наших героев стоит история, а за каждой доброй историей – крепкий юмор.

"Это не проект, это мечта, это сказка. И самое главное, что мы со всем своим вдохновением, со всем своим желанием делаем это для украинцев. Я считаю, что какая бы сложная ситуация ни была, без юмора невозможно ее пережить. Поэтому делаем людям хорошее настроение", – прокомментировал Кирилл Ганин.

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