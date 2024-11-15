"Зрители попадут в эпический мир, где магия становится возможной": создатели "Wicked: Чародея" рассказали о создании фильма

Уже совсем скоро, 21 ноября, в украинский прокат выйдет увлекательное и волшебное киноприключение "Wicked: Чародейка". В нем лауреат премии "Эмми" Синтия Эриво сыграла роль Эльфабы – зеленокожей колдуньи-изгнанницы, а обладательница мультиплатиновой премии "Грэмми" и суперзвезда Ариана Гранде превратилась в молодую и амбициозную Глинду. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз.

Фото из фильма

Фото из фильма

В преддверии премьеры рассказываем вам историю этого фэнтезийного мюзикла.

В 1995 году, спустя почти столетие после того, как классическая книга Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз", впервые появилась на полках книжных магазинов в 1900 году, романист Грегори Магвайр переосмыслил этот мир в своем бестселлере "Wicked". Роман рассказывает оставшиеся не рассказанными истории о ведьмах страны Оз и разворачивается за несколько лет до того, как туда попала Дороти. Книга стала литературной сенсацией. Через несколько лет, в 2003-м, "Wicked" дебютировал на Бродвее как яркая музыкальная постановка, главные роли в которой исполняли Кристин Ченовет и Идина Менцель. Спектакль получил 10 номинаций на премию "Тони", в том числе номинацию за лучший мюзикл, и быстро стал культурным феноменом для целого поколения.

Фото из фильма

Постановка, созданная продюсерами Марком Платтом и Дэвидом Стоуном, сценаристкой Винни Голцман и композитором Стивеном Шварцем, уже более 20 лет собирает полные залы на Бродвее и увлекает зрителей во всем мире. Это одна из редких театральных постановок в истории мюзиклов, фокусирующаяся на дружбе между двумя женщинами. "Wicked" принесла более 6 миллиардов долларов прибыли по всему миру, став безумно популярной в Японии, Корее, Сингапуре, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Бразилии, Мексике и многих других странах. Подобно "Волшебнику страны Оз" Лаймена Фрэнка Баума, "Wicked" вошел в наше коллективное сознание, влияя на наши мечты и восприятие мира и друг друга.

Фото из фильма

На первый взгляд, "Wicked" – это история о том, как Эльфаба стала Злой Ведьмой Запада, а Галинда Апленд – Глиндой Доброй. Это рассказ о неожиданной дружбе между двумя женщинами – одной изгнанницей, другой любимицей, и о том, как нереализованная сила одной из них изменит их жизнь и весь Оз навсегда. Но под этой сюжетной линией скрыта темная, глубокая история.

Фото из фильма

Фото из фильма

"Wicked" также является историей о тихом и коварном зарождении фашистского движения, пытающегося демонизировать говорящих умных животных страны Оз, и обвинить их во всех общественных проблемах и буквально лишить их голоса. Вспоминая подъем Третьего рейха в Германии 1930-х годов, мюзикл показывает, как харизматичный лидер может настолько эффективно врать своим гражданам, что они способны совершать немыслимые поступки и предавать своих близких из-за страха и ненависти. Иными словами, это история, остро затрагивающая каждое поколение, в том числе и наше.

Фото из фильма

В течение многих лет продюсер Марк Платт получал предложения по адаптации сценического мюзикла для киноэкранов. Время всегда казалось неудачным, но когда звезды сошлись, Платт понял, что пора дать Эльфабе и Глинде взлететь. Фильм, по словам Марка, позволяет расширить и углубить вселенную "Wicked" способом, который невозможен на сцене.

Фото из фильма

"Что захватывает в переносе "Wicked" на экран, так это возможность вернуться ко многим идеям, темам и сюжетам, которые пришлось вырезать при создании сценической версии. В театре мы ограничены временем, поэтому часть мы оставляли на усмотрение воображения зрителя или сокращали сюжет", – рассказал Марк Платт.

Фото из фильма

Дополнительные ограничения театра заключаются в том, что взгляд аудитории не может охватить все места, которые может показать воображение или камера. Сцена может показать мир, но не способна погрузить в него так, как это делает кинофильм.

Фото из фильма

Фото из фильма

"Фильм позволяет нам глубже исследовать темы сценической постановки. Мы можем воспроизвести разные миры: страну Мунчкинов, университет Шиз, общежития и аудитории, дома животных, прекрасный Изумрудный Город и тронный зал Волшебника. В фильме мы можем оживить эти места – от полетов с обезьянами до величественных панорам страны Оз", – добавил Платт.

Фото из фильма

Фильм "Wicked" оживляет страну Оз в большом, детализированном и волшебном мире. Создание двух частей позволило творческой команде подарить зрителям все, на что они надеются и даже больше.

"Мы рассказали эту историю в двух частях. В первой показано, как Эльфаба стала Злой Ведьмой Запада, а во второй – как ее лучшая подруга Глинда стала по-настоящему доброй", – отметил продюсер.

Фото из фильма

Прежде всего, создатели стремились дать фанатам сценической постановки все, о чем они мечтали увидеть в фильме. Никакая песня или персонаж не была вырезана. Никакая сцена не была исключена. Вместо этого видение расширило и углубило мир.

Фото из фильма

"Наша задача – перенести суть того, что так удовлетворяет в театре, и подарить аудитории нечто большее. Познакомить зрителей с тем, что они знают, но показать им то, чего они не могли себе представить. Зрители попадут в эпический мир, где обезьяны летают, ведьмы взлетают на метлах и магия становится возможной", – подытожил Платт.

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