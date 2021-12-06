Звездные и королевские: 10 красивых свадеб уходящего года

Несмотря на пандемию, в уходящем 2021 году знаменитости и королевские особы все так же выходили замуж. И пусть свадебные торжества у многих были лишены помпезности, нам все равно есть что вспомнить.

Начнем наш разбор, пожалуй, с королевских свадеб. Этот год был относительно скромным. Больше всего ждали свадьбу брата герцогини Кембриджской – Джеймса Миддлтона, о помолвке которого было объявлено еще в 2020-м.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Их свадьба должна была состояться летом 2020 года, но в марте появилась информация о том, что торжество переносится из-за пандемии. Брат герцогини Кембриджской женился на финансовом аналитике Ализе Тевене. Она француженка, магистр финансов и инвестиций, училась в Лондонском университете королевы Марии. Их свадьба прошла в красивой французской деревне коммуны Борм-ле-Мимоза, в Провансе, в сентябре.

Невеста была в белом платье с открытыми плечами, а жених - в белом пиджаке и голубой рубашке. Среди гостей - только самые близкие родственники и друзья, а также собаки пары, ведь именно благодаря им они и познакомились. Это произошло в закрытом клубе South Kensington Club, когда собака Джеймса - Элла - подошла к Ализе, это было в 2018 году. Так что не удивительно видеть на свадебном фото жениха и невесту в окружении собак.

Флора Огилви и Тимоти Вестерберг

Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Getty Images

10 сентября состоялось венчание внучки принцессы Александры (двоюродной сестры королевы Елизаветы II) Флоры Огилви и шведского финансиста Тимоти Вестерберга. Их помолвка состоялась в 2019-м, роспись - в прошлом году, 26 сентября, а спустя год пара смогла провести и церемонию венчания. В церковь Сент-Джеймсского дворца невеста приехала в платье от бренда Phillipa Lepley с V-образным декольте и фатой, расшитой кружевом, а ее голову украшала фамильная "Тиара Огилви". Принцесса Александра одолжила внучке на свадьбе бриллиантовые серьги с жемчужными камнями из своей шкатулки на торжество.

Нина Флор и принц Филиппос

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Getty Images

Греческий принц Филиппос и наследница VistaJet, компании по производству частных самолетов, Нина Флор поженились в октябре. Для молодых это была уже третья свадебная церемония. Венчания прошло в Кафедральном соборе Афин. Филиппос – крестный сын принцессы Дианы. Впервые пара связала себя узами брака во время приватной церемонии в декабре 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц, единственными гостями были отец жениха и отец невесты. Весной 2021-го Нина и Филиппос отпраздновали свадьбу в высшем обществе в Кембриджшире. А в октябре обвенчались. На невесте в этот день было платье от Chanel, с глубоким вырезом на декольте, бантом на талии и длинным шлейфом. А ее голову украшала антикварная тиара Corsage Tiara с бриллиантами и жемчугом, которая принадлежит ее свекрови.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

В мае 2021 года 56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял в жены 33-летнюю эко-защитницу Кэрри Саймондс. Пара обвенчалась в католическом Вестминстерском соборе. На церемонии присутствовало всего 30 гостей, а церемонию провел настоятель Вестминстерского собора Дэниэл Хамфрис, который 2020 году году крестил первенца пары – сына Уилфреда.

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс / Getty Images

Интересный факт, пара назвала ребенка Уилфред Лори Николас - в честь двух врачей, спасших премьеру жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения коронавирусом в 2020 году. На невесте в день свадьбы было белое кружевное платье с цветочной аппликацией и рукавами-колокольчиками от бренда Costarellos, а волосы она уложила в красивые локоны и украсила венком из белых цветов. Сейчас пара ждет второго ребенка.

Китти Спенсер и Майкл Льюис

30-летняя британская модель, аристократка и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри – леди Китти Спенсер, вышла замуж в июле. Ее избранником стал 62-летний бизнесмен и миллиардер Майкл Льюис. Свадьба пары должна была состояться еще в прошлом году, но была перенесена снова-таки из-за пандемии. Церемония венчания прошла 23 июля 2021 года на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом, в Италии. Китти стала, пожалуй, самой роскошной невестой этого года.

Дом Dolce & Gabbana сшил для нее пять свадебных платьев, а над дизайном основного белого наряда Китти работала вместе с Доменико Дольче и Стефано Габбана. Белоснежное платье от кутюр было традиционным, максимально закрытым, с длинным шлейфом и белой длинной фатой. Наряд с длинными рукавами и пышной юбкой во многом напоминал подвенечный образ матери Китти - Виктории Эйткен, на ее свадьбе с Чарльзом Спенсером, братом принцессы Дианы в 1989 году.

Чарльз Олторп (граф Спенсер) и жена Виктория на свадебной церемонии в доме Олторпов. Великобритания, сентябрь 1989 год / Getty Images

А вот семейную реликвию – тиару "Спенсер", ту самую, в которой выходила замуж принцесса Диана, леди Китти решила не использовать, хотя могла бы, ведь все украшения семьи Спенсер принадлежат отцу Китти как наследнику всех титулов отца.

Кстати, в тиаре Спенсеров выходили замуж обе сестры Дианы - леди Джейн в 1978 году и леди Сара – в 1980-м. Китти, по всей видимости, решила судьбу не испытывать.

Принцесса Мако и Кей Комуро

Принцесса Мако и Кей Комуро / Getty Images

Японская принцесса Мако ради бракосочетания со своим возлюбленным Кеем Комуро даже отказалась от титула, а еще от государственного приданого в размере 1,2 млн долларов. Мако вышла замуж в октябре за своего университетского одногруппника. Пышного торжества на ее свадьбе не было, как и церемонии, пара просто расписалась в одном из японских муниципалитетов. Принцесса, которая больше не наследница, надела на свадьбу нежно-голубое платье миди с отделкой, которая имитировала жакет, и белые туфли на устойчивых каблуках.

После церемонии супруги провели пресс-конференцию, где Мако рассказала, что теперь она носит имя Мако Комуро и является обычной гражданкой Японии. Мако и Кей познакомились в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио. В 2017 году они объявили о своей помолвке, но уже в следующем году перенесли свадьбу на 2020 год из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито. Жить они будут в Нью-Йорке.

Принцесса Люксембурга Тесси Энтони и Франк Флессель

Бывшая королевская особа Тесси Энтони, которая была замужем за принцем Людовиком Люксембургским с 2006 по 2019 год, в июле вышла замуж за швейцарского бизнесмена Франка Флесселя в Цюрихе.

Церемония была достаточно скромной, 35-летняя невеста в этот день надела белое платье с рюшами и черным поясом, который украшал крупный цветок. Среди гостей были и дети Тесси от первого брака: принцы Габриэль и Ной. Замуж невеста шла, уже пребывая в интересном положении, а через месяц после свадьбы у пары родился сын Теодор.

Лара Стоун и Дэвид Гривсон

37-летняя нидерландская модель - Лара Стоун, в июле вышла замуж за своего возлюбленного Дэвида Гривсона. Мужчина работает в сфере элитной недвижимости, а познакомились они в Tinder. Брак стал для манекенщицы вторым, а кадрами с торжества она поделилась на своей странице в Instagram. Церемония состоялась в английском городе Хангерфорде, в графстве Беркшир.

Под венец Лара шла в белом кружевном платье по фигуре с пикантным декольте и разрезом спереди от британского бренда Tephi, дополнив образ босоножками на шпильках, фатой до пояса, ожерельем на шее и лаконичными серьгами. Волосы модель собрала в скромную прическу. А в руках несла красивый свадебный букет цветов.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро

Экс-"ангел" Victoria's Secret, американская модель Жасмин Тукс в сентябре вышла замуж за исполнительного директора Snapchat и сына эквадорского вице-президента Альфредо Борреро - Хуана Давида Борреро.

О помолвке они объявили ровно год назад, тоже в сентябре, венчание прошло в Эквадоре, в исторической церкви и монастыре Святого Франциска XVI. Под венец Жасмин шла в роскошном кружевном платье с длинным шлейфом от Zuhair Murad, на голове у нее был кружевной ободок, к которому крепилась длинная фата, а ушах сверкали серьги с бриллиантами, а в руках она несла букет белых цветов. До свадьбы пара встречалась пять лет.

Памела Андерсон и Дэн Хейхерст

В январе 2021-го актриса и модель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Ее избранником стал ее же телохранитель - Дэн Хейхерст. Пара закрутила роман во время прошлогоднего карантина в связи с пандемией, когда весь мир буквально находится в изоляции. Свадьба состоялась на заднем дворе имения Памелы в ее родном Ледисмите, в Ванкувере.

Памела шла под венец в потрясающем белом винтажном платье, состоящем из атласного корсета от Lace Embrace, пышной юбки из тюля от Joanna Delaney Bridal и длинной фаты от Valentino. В руках у модели был небольшой букет розовых и белых роз. Андерсон выглядела элегантно и светилась от счастья. Ведь, оказывается, не всегда его можно найти с первого раза.

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