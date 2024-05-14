Звезды дубляжа мультфильма "Гарфилд": Дантес в белой футболке, Мурафа – в майке с псом Патроном

На широкие украинские экраны 23 мая выходит мультфильм с любимцем миллионов – рыжим котом Гарфилдом.

Котик не любит понедельники, обожает лазанью и ежедневно проводит у телевизора. Однако в этот раз его ждет неожиданное происшествие за пределами дома. После случайной встречи со своим давно потерянным отцом – чумазым уличным котом – Гарфилд и его друг Оди вынуждены оставить беззаботную жизнь и отправиться в безумное путешествие.

Вместе с яркими героями в невероятное приключение отправляется и фантастическая звездная команда дубляжа:

Джон

Владимир Дантес

Харизматичный певец Владимир Дантес подарил свой голос Джону – владельцу рыжего кота Гарфилда.

"Я сам очень люблю мультики и был рад, когда мне предложили, чтобы моим голосом говорил Джон. Теперь осталось получить большую роль в озвучивании какого-нибудь увлекательного фильма или лучшего мультфильма/

Мой персонаж имеет истерический тип темперамента, потому что с ним всегда случаются какие-то приключения, поэтому у меня было очень много реплик с восклицаниями. Это было очень смешно и весело. Как я уже говорил, он – классный, добрый и немного паникер".

Роланд

Григорий Герман

Голосом ведущего и шоумена Григория Германа заговорил коренастый шарпей Роланд.

"Большой, сильный, молчаливый, в морщинах. Все как будто обо мне. Разве что с молчаливым вопросом. Так какие у меня эмоции к моему персонажу? Братские! Тем более, я всегда любил шарпеев. Однако ближе к концу он раскроется с другой стороны. Как? Увидите в кинотеатрах!"

Нолан

Мурафа

Экцентричного и немного чудаковатого Нолана – верного напарника Роланда – сдублировал украинский блогер Мурафа.

"Для меня это первый опыт в дубляже, и я уже давно мечтал попробовать свои силы в новом амплуа. Нолан – крутая собака: она веселая, смешная, немного ветреная, и хотя на первый взгляд кажется настоящим забиякой, впоследствии понимаешь, что в душе он добрый и преданный. А еще он настоящий друг для Роланда, а их дуэт вообще что-то".

Отто

Михаил Кукуюк

В темпераментного Отто превратился актер театра и кино Михаил Кукуюк.

"Персонаж, которого я дублировал — харизматичный и неординарный. Он безусловно любит свою Этель, которая оказалась запертой в контактном зоопарке, и делает все, чтобы снова оказаться рядом с ней. Мне чрезвычайно импонирует его образ и верность любимой женщине. Несмотря на то, что Отто довольно замкнутый в себе и молчаливый персонаж, он точно не оставит вас равнодушным.

А еще я от души рекомендую смотреть анимацию всей семьей, ведь, несмотря на те страшные события, которые сейчас происходят вокруг нас, именно просмотр кино с самыми родными дает ощущение радости и единения, к которому мы так стремимся".

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