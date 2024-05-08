Звезды дубляжа семейного приключения "Воображаемые друзья": Даша Квиткова – в полосатой рубашке, Назар Заднепровский – в бежевой футболке

На широкие украинские экраны 16 мая выходит семейное приключение "Воображаемые друзья" от режиссера Джона Красински, в котором сыграл Райан Рейнольдс. А голосами известных актрис – Блейк Лайвли, Эмили Блант, Эми Шумер и Аквафины – заговорили анимационные герои.

Это яркая история о девочке, которую зовут Би. Она осознает, что может видеть воображаемых друзей – фантастических существ, которых многие в своей жизни придумывали. Понимая свою суперсилу, Би отправляется в увлекательное путешествие, чтобы восстановить связь между забытыми воображаемыми друзьями и их детьми.

Свои голоса в украинском дубляже героям полуанимационного комедийного фэнтези подарили Даша Квиткова и Назар Заднепровский.

Даша Квиткова

Даша Квиткова дебютировала в роли Единорожка.

"Это впервые мне пришлось дублировать анимационного героя. Несмотря на то, что было сложно, ведь я еще не знаю всех нюансов профессии, я была в восторге от процесса. Это такой крутой опыт – ты на 100% процентов перевоплощаешься в своего персонажа и будто живешь с им маленькая жизнь. Моя героиня Единорожка – очаровательная, эмоциональная, чрезвычайно мечтательная и легкая, так что мне кажется в этом мы с ней подобны.

Даша Квиткова

А тема воображаемых друзей мне близка, поскольку у моего сына Левчика уже есть свой мнимый друг – маленький жук Солнышко, который обязательно должен быть веселым. Он приходит в гости к сынишке каждый вечер перед сном, и Лев всегда рассказывает мне как Солнышко ползет к нему, целует его и они засыпают вместе.

Я искренне советую каждому посетить премьеру "Воображаемые друзья" в кинотеатрах, ведь это история для всей семьи. Это кино искреннее, хорошо, а еще учит быть свободными в своих эмоциях и, несмотря на возраст, всегда прислушиваться к своему внутреннему ребенку", – поделилась Даша.

Даша Квиткова

Харизматичный и всегда улыбающийся актер театра и кино Назар Заднепровский подарил свой голос великому фиолетовому Блу. За плечами Назара немало фантастических ролей в дубляже, а дублировать анимации он готов хоть каждый день:

Назар Заднепровский

"Для меня это не просто работа, а определенная миссия. Я искренне люблю украинский дубляж и хочу, чтобы зрители в нашей стране могли смотреть любимые фильмы на родном языке. Особенно сейчас, когда, как никогда, важно популяризировать украинский язык и отечественный дубляж.

Назар Заднепровский

Блу – чрезвычайно харизматичный и положительный воображаемый друг. А сама история учит нас банальной, но важной истине – детство мимолетно, ведь еще недавно ты сам был ребенком, а теперь смотришь как растут твои дети. Поэтому цените каждый миг, не пренебрегайте иногда вместе и обязательно ходите в кино на теплые семейные истории!"

Назар Заднепровский

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