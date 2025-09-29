Звезды и военные пришли на презентацию новой книги Ирены Карпы "Он возвращается в воскресенье"

Звезды и военные пришли на чтение и презентацию новой книги Ирены Карпы "Он возвращается в воскресенье"

В Sapience Music Bar писательница, музыкант и общественный деятель Ирена Карпа представила свой новый роман — «Он возвращается в воскресенье». Это книга, которая писалась более 3,5 лет, рождалась из личных эмоций и историй, которые автор «снимала с натуры», но проживала и пропускала через собственное сердце.

О чем роман

Ирена Карпа и Оксана Кучма

«Он возвращается в воскресенье» — это история любви, которая испытывается расстоянием, войной и бременем воспоминаний. Это рассказ о военном и женщине, которая живет на две страны, но в то же время всегда пытается оставаться «дома» — там, где ее сердце. В книге нет украшений или романтических иллюзий. Есть только правда, такая, которой Ирена умеет делиться — без фильтров, но с любовью.

Одна из самых эмоциональных сцен, как призналась автор, — момент, когда главный герой пытается спасти жизнь товарища. Именно в таких эпизодах читатель чувствует, как смех, ирония и жизненная легкость в прозе Карпы внезапно сменяются болью и тревогой.

Атмосфера вечера

Презентация была особенной не только из-за книжной презентации. Ирена Карпа читала отрывки романа в сопровождении живой электронной музыки Артура Даниэляна. Часть музыкантов группы «Фактично сами» также присутствовала и эта синергия слова и музыки дала авторам идею создать в будущем формат музыкально-литературных перформансов.

Кроме чтения, Ирена спела несколько своих песен под гитару, а в конце вечера угощала гостей благотворительными коктейлями собственного приготовления. Это сделало мероприятие камерным и по-настоящему душевным.

Благотворительная миссия

Бойцы ДАР ОАБр НГУ

Событие имело и важную цель — поддержать сбор для ДАР ОАБр НГУ на приобретение пикапов. Во время благотворительного аукциона разыгрывались книги Ирены Карпы с автографом, а также уникальный лот — машинка из лимитированного тиража проекта ГеройСAR с автографом писательницы.

Гости вечера

Презентация собрала многих друзей и поклонников Ирены. Среди гостей были певица Анна Добрыднева, актеры Любава Грешнова, Валентин Томусяк, Екатерина Тышкевич, ведущие Наталка Тур, Мирослава Мандзюк, Маричка Довбенко, Ирина Сорока, Екатерина Сташко, психолог Елена Шершнева, а также Мисс Украина 2023 София Шамия.

Александра Ковтонюк и Анна Добрыднева

Валентин Томусяк, Любава Грешнова и Екатерина Тышкевич

Ирена Карпа и Наталка Тур

Мирослава Мандзюк и Маричка Довбенко

Ирина Сорока, Юлиан Новак и Одександра Максименко

Екатерина Сташко

Елена Шершнёва

София Шамия

«Он возвращается в воскресенье» — книга о нас

Ирена Карпа призналась, что для нее этот роман был и творческим вызовом, в частности, надо было создать объемного мужского персонажа и в этом ей помог друг, который направлял эмоциональный окрас главного героя в мужское русло, ведь как призналась сама автор, она подвергалась его критике, потому что писала героя «как женщина». «Это чужие истории, но мои эмоции», — подытожила писательница.

Светлана Павелецкая_.jpg

Крепкий партнер события San Mare

Ирена Карпа и Саша Эмолайт

Книга «Он возвращается в воскресенье»

Поэтому «Он возвращается в воскресенье» — это не просто роман. Это книга о любви, потерях, войне и надежде, которую стоит читать медленно, а не за пять часов в поезде, и проживать каждую строчку.