Звезды канала "1+1" протестировали программу осмысленного похудения от известного диетолога

Знаменитости посетили презентацию программы похудения от Натальи Самойленко.

Утренние ведущие телеканала "1+1" - Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, ведущая Надежда Матвеева, певицы - Наталка Карпа и Маша Фокина, тренер-диетолог Ксения Литвинова и психолог Алла Клименко посетили презентацию уникальной программы отдыха, восстановления и похудения WELLNESS SAMOYLENKO & MIROTEL от известного украинского диетолога и постоянного эксперта "Сніданку з 1+1" - Натальи Самойленко.

Гала-вечер в честь презентации программы похудения от Натальи Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Мероприятие состоялось в центре Трускавца – в отеле MIROTEL RESORT & SPA.

Звездные гости первыми опробовали на себе эту программу, которая позволит каждому желающему без труда найти свою формулу идеального веса и остаться в нем навсегда.

Звезды на гала-вечере в Трускавце/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Идея совместить похудение с отпуском и сделать оба процесса комфортным посетила Наталью Самойленко давно. Но именно сейчас, когда весь мир уже практически два года находится в состоянии локдауна, эта идея стала особенно актуальной. Ведь карантинные меры и связанные с ним ограничения активности принесли миру еще одну теневую пандемию – тотальное увеличение общего веса населения. По данным ВОЗ, каждый третий человек добавил массу за время карантина, а средняя цифра увеличения веса – плюс шесть килограммов на каждого жителя земли.

Наталья Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Неоспоримое преимущество программы в том, что отныне все желающие смогут совместить приятное с полезным: отправиться в отпуск для полной перепрошивки своего образа жизни и питания. И если кого-то пугают жесткие ограничения, то напрасно: принцип Натальи Самойленко – умеренность во всем.

Наталья Самойленко

"Когда пациенты спрашивают меня, можно ли употреблять спиртное или сладкое, я всегда говорю, что моя система строится не на запрете, а на умеренном употреблении. Если у человека нет жестких противопоказаний, то ему можно все, я лишь очерчиваю определенные рамки, приемлемые для его организма", – говорит диетолог.

Наталья Самойлено/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

За много лет звездный диетолог сформулировала собственный свод правил разнообразного, полноценного и полезного питания, который работает в любой ситуации. Каждую минуту общения со своими звездными гостями и журналистами Наталья Самойленко использовала для того, чтобы поделиться своими знаниями. Даже гала-ужин, который вел телеведущий Руслан Сеничкин, был организован как великолепный мастер-класс "Правила идеального ужина". Правда, гостям – а многих из них не один год консультирует Наталья Александровна – так хотелось сказать что-то хорошее своему доктору, что вечер быстро стал похож на празднование дня рождения. Впрочем, это и был день рождения нового проекта.

Наталья Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Изюминкой вечера стало появление замечательного украинского музыканта-виртуоза и композитора Евгения Хмары. Его таланту рукоплескал Белый дом и Букингемский дворец, а в Украине он, с участием двух сотен инструментов оркестра, собирает концертные залы Дворца Украины и Октябрьского. Композитор, пианист-виртуоз буквально зарядил всех позитивом.

Сам Евгений признался, что пишет свою музыку исключительно в хорошем настроении, когда в жизни все складывается наилучшим образом, наверное, этот настрой каким-то магическим образом передается через ноты окружающим.

В Трускавце Евгений появился не случайно. Специально для программы Наталии Самойленко он написал "Мелодию стройности", которую сам же и презентовал гостям.

Наталья Самойленко и Евгений Хмара/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Уже не раз ученные доказывали, что музыка влияет на состав воды. Негативные мелодии разрушают молекулы и заставляют их двигаться хаотично и беспорядочно. Позитивная музыка напротив, упорядочивает их движение. А поскольку человек в среднем на 60 процентов состоит из воды, то правильная музыка может изменить его.

"Мелодия стройности" от известного музыканта – это настоящая сенсация, достойная книги рекордов Гиннеса, - это первая в мире музыка, написанная специально для программы оптимального похудения. И испытать ее волшебное действие на себе сможет каждый желающий отдохнуть в новом формате, придумано Самойленко.

Евгений Хмара и Наталья Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Большой плюс этой программы похудения в том, что она рассчитана на любой срок и кошелек. Вы можете выбрать недельное пребывание с определенным набором исследований и процедур, можете остаться в отеле на десять дней, можете провести здесь две недели. Словно пазл, каждый пациент может составить список своих пожеланий, а опытный врач предложит персональный план похудения и оздоровления. Разновидностей программы сегодня целых шесть – три полных и три сокращенных: в зависимости от срока пребывания и выбора оздоровительных опций.

Звезды на гала-вечере/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Программа похудения начинается с медицинских анализов и необходимых обследований. После тщательного изучения особенностей организма и его биоритмики, каждый пациент получает эксклюзивный, личный, созданный целенаправленно для него рацион питания, который включает набор продуктов, их правильное распределение в течение дня и время приемов пищи. А SPA-процедуры, прогулки, минеральная вода и другие приятные моменты, доступные в отеле, помогут закрепить результат.

Надежда Матвеева, Наталья Самойленко, Наталка Карпа/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Ноу-хау программы является и сопровождение пациента по окончании его пребывания в отеле. Пусть никто даже не надеется, что, вернувшись домой, сможет вернуться к прежнему образу жизни. С целью поддержки пациента и закрепления результатов и новых привычек создан специальный чат-бот, которые еще ласково называют "Диет-няней". Каждый день в нужное время "няня" напомнит подопечному, что нужно делать, а вечером попросит отчет за прошедший день.

Блюдо по программе Самойленко

Блюда по программе Натальи Самойленко

Безусловно, за три дня гости могли протестировать только отдельные опции программы похудения и узнать о ее принципах, но этого оказалось достаточно, чтобы многие захотели сюда вернуться.

Маша Фокина, Наталка Карпа, Надежда Матвеева, Людмила Барбир, Неля Шелкопляс/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

"Почти две года я не позволяла себе оторваться от дочери даже на короткий срок, ведь я совершенно сумасшедшая мамочка, которая до сих пор кормит малышку грудью. Решение приехать в Трускавец, чтобы познакомиться с программой Натальи Самойленко, далось мне нелегко. Но я ни минуты об этом не жалею! Ведь я прекрасно отдохнула, получила очень качественные знания о своем организме, вдохновилась и готова сворачивать горы. Да и грудное вскармливание пора прекращать, так что все случилось очень кстати", - поделилась Наталка Карпа.

Надежда Матвеева, Наталья Самойленко, Наталка Карпа, Иванна Слабошпицкая/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

"Так получилось, что я ни разу раньше не был в Трускавце, но я влюбился в этот удивительный город. Здесь удивительная природа, кристально чистый воздух, вкусная и полезная минеральная вода – все это, уверен, творит чудеса с нашим здоровьем. Обязательно привезу сюда свою маму на оздоровление", - сказал Руслан Сеничкин, который целый день знакомился с городом и успел посетить все его самые высшие точки.

Звезды на гала-вечере в Трускавце/Фото Ростислав Болюк, Диана Лебедь

Диетолог Наталья Самойленко о новой программе похудения, которая задействует все органы чувств

Презентация программы похудения от диетолога Натальи Самойленко (27 фото)

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