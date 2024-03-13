Звезды на благотворительном бранче: Евгения Власова в фисташковом свитшоте, KHAYAT – в костюме-тройке

На мероприятии говорили о женской жизненной энергии.
В Киеве состоялся благотворительный бранч Connecting Women, на котором говорили о жизненной энергии женщины.
Ивент посетила артистка Евгения Власова и актриса, звезда фильма "Вкус свободы" Татьяна Малкова.
Основательница бранча и премии "Женщина Украины" Инна Гелетюк рассказала о формуле жизненной энергии украинской женщины. А спикер мероприятия — фитнес-тренер и инфлюэнсер Катя Жесть поделилась советами на тему "Как тело помогает удержать ментальное здоровье".
Музыкальным подарком присутствующих порадовал певец KHAYAT, который появился там в стильном образе . На нем был черный костюм-тройка в белую полоску.
Рассмотрим стильные образы участниц бранча.
Евгения Власова предстала в свитшоте светло-фисташкового цвета, молочных штанах и замшевых лоферах с металлической фурнитурой.
Татьяна Малкова выбрала для своего появления деловой образ total black, состоявший из жакета, жилета и брюк со стрелками. Свой лук она разбавила красным ожерельем из бисера.
Инна Гелетюк сочетала шелковую зеленую блузку с нежно-розовым брючным костюмом и пудровыми туфлями-лодочками.
Катя Жесть надела черный жакет с широкими плечами, голубую рубашку и джинсы-клеш. Наряд она дополнила черными туфлями.
Ольга Женевская сияла в платье цвета фуксии с белым ремешком, которое скомбинировала с бежевыми туфлями-лодочками на шпильках.
На Анне Луценко был белый костюм с брюками-палаццо и черный топ с вышитыми золотыми ласточками. Шею она украсила цепочками с жемчугом.
Анна Малиновская была одета в бархатную синюю рубашку с черным поясом и темное атласное платье, а Марина Гайович – в брючный костюм сливового оттенка с платком-паше.
К слову, часть прибыли от инвента передадут на закупку дронов для ВСУ.
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