Звезды на благотворительном бранче: Евгения Власова в фисташковом свитшоте, KHAYAT – в костюме-тройке

На мероприятии говорили о женской жизненной энергии.

В Киеве состоялся благотворительный бранч Connecting Women, на котором говорили о жизненной энергии женщины.

Ивент посетила артистка Евгения Власова и актриса, звезда фильма "Вкус свободы" Татьяна Малкова.

Евгения Власова

Основательница бранча и премии "Женщина Украины" Инна Гелетюк рассказала о формуле жизненной энергии украинской женщины. А спикер мероприятия — фитнес-тренер и инфлюэнсер Катя Жесть поделилась советами на тему "Как тело помогает удержать ментальное здоровье".

Инна Гелетюк

Катя Жесть

Музыкальным подарком присутствующих порадовал певец KHAYAT, который появился там в стильном образе . На нем был черный костюм-тройка в белую полоску.

KHAYAT

KHAYAT

Рассмотрим стильные образы участниц бранча.

Евгения Власова предстала в свитшоте светло-фисташкового цвета, молочных штанах и замшевых лоферах с металлической фурнитурой.

Ольга Женевская, Евгения Власова и Анна Луценко

Татьяна Малкова выбрала для своего появления деловой образ total black, состоявший из жакета, жилета и брюк со стрелками. Свой лук она разбавила красным ожерельем из бисера.

Татьяна Малкова и Марина Гайович

Инна Гелетюк сочетала шелковую зеленую блузку с нежно-розовым брючным костюмом и пудровыми туфлями-лодочками.

Инна Гелетюк

Катя Жесть надела черный жакет с широкими плечами, голубую рубашку и джинсы-клеш. Наряд она дополнила черными туфлями.

Катя Жесть

Ольга Женевская сияла в платье цвета фуксии с белым ремешком, которое скомбинировала с бежевыми туфлями-лодочками на шпильках.

Ольга Женевская

На Анне Луценко был белый костюм с брюками-палаццо и черный топ с вышитыми золотыми ласточками. Шею она украсила цепочками с жемчугом.

Инна Гелетюк, Анна Луценко, Катя Жесть и Ольга Женевская

Анна Малиновская была одета в бархатную синюю рубашку с черным поясом и темное атласное платье, а Марина Гайович – в брючный костюм сливового оттенка с платком-паше.

Марина Гайович, Инна Гелетюк, Анна Луценко, Анна Малиновская, Ольга Женевская

К слову, часть прибыли от инвента передадут на закупку дронов для ВСУ.

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