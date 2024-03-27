Звезды на благотворительном бранче: Илона Гвоздева в романтичном платье, Амадор Лопес – в пиджаке с бахромой

На мероприятии собирали средства для "титановых людей".
В Киеве, в ресторане BAO, состоялся двадцатый благотворительный бранч женского комьюнити Ukraine Women Unity (UWU).
Ведущими мероприятия были соучредительница клуба Илона Гвоздева и блогер Андрей Черепущак "Галицька дива".
Целью инвента был сбор на лечение, протезирование и реабилитацию тяжелораненых военнослужащих.
Бранч посетили военные, украинские герои – Антон Иванцев и Александр Зозуляк, защищавшие нашу страну под Бахмутом и вблизи села Санжаровка Донецкой области. Александр показал, как работает его бионический протез руки, а Антон рассказал о возможностях современных протезов и адаптации раненых военнослужащих.
Было собрано 250 тысяч гривен, которые передадут Центру сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики.
В этот день хорошее настроение своими песнями дарили артисты:
Masha Danilova зажгла под хит "Лампочки", а также познакомила со своим новым треком "Звичайний".
Молодая техно-поп группа DUBKY исполнили песни "Не любиш" и "Квіти". Его участники Андрей Гроза и Артем Велик создают синглы, сочетая поп-исполнение, биты и национальные мотивы.
Артистка Полина Дашкова порадовала многими любимым хитом "Плакала калина".
Певица REYA увлекла исполнением композиции "Паранойя" и кавером на песню "Любий, кохай мене".
Исполнительница Mari Sem красиво спела трек "Queen of Drama".
А музыкально завершил ивент певец и хореограф Амадор Лопес, который сначала провел зажигательный танцевальный мастер-класс, а затем исполнил несколько синглов, один из которых вирусный "Не москаль".
Рассмотрим образы участников бранча.
Илона Гвоздева сияла на мероприятии в романтичном длинном платье с разноцветным цветочным принтом от украинского бренда Some.Art.In. Наряд имел глубокий V-образный вырез, пуговицы и пышные рукава. Талию она подчеркнула тканевым поясом с пряжкой с камнями.
Платье звезда сочетала с элегантными зелеными серьгами и золотистыми босоножками на шпильках.
Андрей Черепущак был одет в черные брюки и драматический черный пиджак с изюминкой – спина была прозрачна и расшита кружевом.
Амадор Лопес выбрал для своего появления черный пиджак, украшенный блестящей бахромой, черную футболку и брюки и белые кроссовки.
Оля Цыбульская надела белый длинный свитер и белые брюки-клеш, которые скомбинировали с черными ботильонами на шпильках и черной сумкой. На шее у нее была подвеска в виде зеленой птички.
Анна Малиновская продемонстрировала элегантный образ total black, состоявший из атласного платья миди, жакета с черными тканевыми розами на лацкане и поясе, а также черных замшевых туфель.
Юла позировала в черном кожаном жакете оверсайз, белом топе, черных кожаных брюках, романтических черных перчатках в мелкий горошек и черной обуви на грубой подошве.
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