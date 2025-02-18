Звезды на бранче: Оля Цибульская в леопардовом наряде, Анна Саливанчук – в мини-платье с рюшами

Певица Оля Цибульская, актриса Анна Саливанчук, киноблогер Марина Шульц и другие приняли участие в Brucnh+Public Talk от Viva!, который состоялся в ресторане FrouFrou в Киеве.

Марина Шульц, Оля Цибульская, Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Ивент был посвящен возвращению на большие культовые экраны Бриджит Джонс, которую играет очаровательная американская актриса Рене Зеллвегер.

Спикеры вместе с участницами бранча обсудили новый фильм "Бриджит Джонс: Влюблена в парня". В частности, говорили о том, как изменилась Бриджит за эти годы; что общего каждая из участниц видит в главной героине; женские истории после развода – в кино и в реальной жизни; можно ли найти любовь в приложениях для знакомств.

Марина Шульц, Оля Цибульская, Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Звездные гости инвента продемонстрировали стильные образы. Предлагаем их рассмотреть.

Оля Цибульская предстала в платье, состоявшем из леопардовой юбки и черного верха с V-образным вырезом. Лук певица дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями.

Марина Шульц, Оля Цибульская, Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Оля сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши массивными золотыми серьгами.

Анна Саливанчук появилась в кокетливом черно-белом мини-платье с рюшами на юбке и манжетах. Наряд имел соблазнительное декольте и декоративные белые пуговицы.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

На актрисе также были черные капроновые колготки и черные высокие сапоги на шпильках. Анна сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж. Из украшений она использовала большие серьги-кольца, белый крестик на черной цепочке и кольца.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Марина Шульц выбрала белый костюм, состоявший из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и черную обувь на каблуках. У нее была идеально ровная укладка и мейкап с черными стрелками и красной помадой. Шею Марина украсила золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.

Марина Шульц, Оля Цибульская, Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

В бранче также приняли участие Анна Луценко, Ольга Женевская, Дарья Лотоцкая, Ольга Федорущенко, Светлана Охрименко, Марина Аристова и другие.

Екатерина Петренко, Марина Левицкая, Ольга Федорущенко, Марина Аристова, Анна Саливанчук, Светлана Охрименко, Ольга Женевская, Анна Луценко, Екатерина Соловчук/Фото David Neparidze

Марьяна Иванчихина, Ольга Женевская, Марина Шульц, Оля Цибульская, Анна Саливанчук, Анна Луценко, Дарья Лотоцкая/Фото David Neparidze

Ольга Женевская и Светлана Охрименко/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Екатерина Соловчук, Екатерина Петренко/Фото David Neparidze

Алина Онопа, Оля Цибульская, Анна Луценко, Марина Стойко/Фото David Neparidze

Анна Луценко, Анастасия Шарова, Анна Саливанчук, Алиса Дикалова/Фото David Neparidze

О фильме:

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

Прокат романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в украинских кинотеатрах продолжается.

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