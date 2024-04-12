Звезды на фэшн-показе: Евгения Власова – в кожаной юбке, Илона Гвоздева – в кардигане с ромбами

В Киеве состоялся показ коллекции весна-лето 2024 года украинского бренда MORANDI. Фэшн-ивент посетили звездные гости – Евгения Власова и Илона Гвоздева.

Дизайнер бренда Алла Коваленко и Евгения Власова/Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Дизайнер бренда Алла Коваленко и Илона Гвоздева/Фото Рыбка Александр

Евгения Власова появилась в черной водолазке в рубчик, кожаной плиссированной юбке миди с прозрачными вставками, в колготах в сетку и черных туфлях на шпильках. На плечи она накинула белый твидовый жакет с золотистыми пуговицами. В руках у нее была замшевая сумка цвета кэмел с белыми деталями.

Евгения Власова/Фото Рыбка Александр

Артистка сделала укладку с локонами, макияж с бордовой помадой и завершила лук украшениями.

Илона Гвоздева надела синие джинсы и серо-черный кардиган с ромбами. У нее была аккуратная прическа, макияж с акцентом на алой помаде и элегантные серьги. Наряд танцовщица скомбинировала с черной сумкой с плетением.

Илона Гвоздева/Фото Рыбка Александр

Представленная коллекция изготовлена из натурального льна. В нее вошли классические тренчи, костюмы с жилетом, брюки-палаццо, платья в стиле сафари и комбинезоны.

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Цветовая гамма линейки: бежевый, коричневый, темно-синий, оливковый, охра.

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Романтизм и элегантность в капсуле добавляют пуговицы из натуральной мушли, цветы, бахрома и элементы ручной работы. Образы также дополнены прозрачным шелком, сеткой, вуалью и украшениями.

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

Показ бренда MORANDI/Фото Рыбка Александр

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