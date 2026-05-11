Звезды на фестивале во Львове: Елена-Кристина Лебедь, CHEEV, LADA и другие

Во Львове, на территории Emily Resort, состоялся самый масштабный женский интеллектуально-культурный фестиваль Украины Ukrainian Women Festival DIVA, на котором собралось более 2500 гостей.

На нескольких локациях состоялись лекции с участием более чем 60 спикеров, форум трансформационных игр, медицинский форум, 22 фэшн-показа и вечерняя концертная программа.

Звездной гостьей ивента была телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая появилась в элегантном изумрудно-бежевом платье макси, украшенном блестками и бисером.

Вдохновительница и основательница фестиваля — одесситка Ирина Сидорук — продемонстрировала на мероприятии эффектный аутфит в голубом асимметричном платье с цветочной вышивкой пайетками.

На гала-концерте в этот вечер выступили CHEEV, LADA и группа NIKAS.

LADA на сцене похвасталась стройной фигурой в пикантном черном наряде, который состоял из корсета с прозрачными вставками и полупрозрачных брюк-клеш.

В рамках DIVA Fashion Show состоялись показы украинских и европейских брендов, среди которых: Andreas Moskin, Akel Couture, Alexandra Bogach, Choven by SYVAK, Pravda Label и другие.

Особое внимание гостей привлек бренд Vytkani, который до этого представлял свои коллекции только на международных фэшн-событиях в Милане и Париже, а показ во Львове стал первым в Украине.

Во время этого шоу состоялся арт-перформанс: художница рисовала на теле поэта и блогера Дмитрия Морозюка, а он в это время декламировал собственные стихи.

Очень эмоциональной частью шоу стали показы с участием детей погибших Героев Украины, а также этнические коллекции, сочетающие современную моду с украинским культурным кодом.

Фестиваль также имел благотворительную миссию, в рамках которой состоялись сборы для поддержки военных, закупки дронов, автомобилей для фронта и протезирования украинских защитников. На мероприятии разыграли три книги с автографом Валерия Залужного. Общая сумма собранных средств составила около 100 тысяч гривен.

