Звезды на премьере байопика о сыне Франко: Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Алексей Тритенко и другие

Лента о Петре Франко уже вышла на широкие экраны.

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ фильма "Інший Франко".

Мероприятие посетили актеры, селебриты, военнослужащие, волонтеры, общественные и культурные деятели. Среди них: Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Ваня Рассел, SEVERYNA, Алексей Тритенко, Инна Приходько, Леся Самаева, Влад Никитюк, Богдан Рубан, Наталья Бабенко, Вячеслав Соломко, Мила Кузнецова, Влад Мицкевич, Карина Шереверова, Владимир, Иванна Слабошпицкая и другие.

Фото Миша Лопатюк

Фото Артем Галкин

Фото Миша Лопатюк

Фото Миша Лопатюк

Фото Миша Лопатюк

Фото Миша Лопатюк

Фото Артем Галкин

Фото Миша Лопатюк

Фото Артем Галкин

Фото Артем Галкин

Фото Артем Галкин

Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о малоизвестной странице нашей истории и раскрывает детали непростой судьбы сына Великого Каменяра Ивана Франко – Петра Франко.

Жизнь младшего Франко была кинематографической: он был одним из основателей организации "Пласт", был летчиком и основателем авиации в Галицкой армии, научным работником, имевшим 36 научных патентов на изобретения, депутатом Верховного Совета УССР. Советская власть репрессировала его и везла в Сибирь, но по дороге Петр погиб при загадочных обстоятельствах.

Съемки фильма начались в 2019 году, премьера была запланирована на 2020, но из-за пандемии коронавируса и затем полномасштабное вторжение дату релиза перенесли. Для режиссера байопика Игоря Висневского эта картина стала полнометражным дебютом.

В фильме сыграли Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Ахтем Сеитаблаев, Андрей Фединчик, Надежда Левченко и Роман Кулиш.

Фото Артем Галкин

С сегодняшнего дня, 8 февраля, фильм "Інший Франко" на широких экранах.

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