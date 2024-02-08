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Звезды на премьере байопика о сыне Франко: Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Алексей Тритенко и другие

Звезды на премьере байопика о сыне Франко: Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Алексей Тритенко и другие

Фото Миша Лопатюк

Лента о Петре Франко уже вышла на широкие экраны.

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ фильма "Інший Франко".

Мероприятие посетили актеры, селебриты, военнослужащие, волонтеры, общественные и культурные деятели. Среди них: Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Ваня Рассел, SEVERYNA, Алексей Тритенко, Инна Приходько, Леся Самаева, Влад Никитюк, Богдан Рубан, Наталья Бабенко, Вячеслав Соломко, Мила Кузнецова, Влад Мицкевич, Карина Шереверова, Владимир, Иванна Слабошпицкая и другие.

Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин
Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин
Фото Миша Лопатюк / ©
Фото Миша Лопатюк
Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин
Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин
Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин

Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о малоизвестной странице нашей истории и раскрывает детали непростой судьбы сына Великого Каменяра Ивана Франко – Петра Франко.

Жизнь младшего Франко была кинематографической: он был одним из основателей организации "Пласт", был летчиком и основателем авиации в Галицкой армии, научным работником, имевшим 36 научных патентов на изобретения, депутатом Верховного Совета УССР. Советская власть репрессировала его и везла в Сибирь, но по дороге Петр погиб при загадочных обстоятельствах.

Съемки фильма начались в 2019 году, премьера была запланирована на 2020, но из-за пандемии коронавируса и затем полномасштабное вторжение дату релиза перенесли. Для режиссера байопика Игоря Висневского эта картина стала полнометражным дебютом.

В фильме сыграли Вячеслав Довженко, Ирина Кудашова, Ахтем Сеитаблаев, Андрей Фединчик, Надежда Левченко и Роман Кулиш.

Фото Артем Галкин / ©
Фото Артем Галкин

С сегодняшнего дня, 8 февраля, фильм "Інший Франко" на широких экранах.

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