Звезды на премьере фильма с Кристен Стюарт: Добрыднева – в нежном пальто, Витвицкая – в голубом платье

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ криминального экшен-триллера "Любовь, ложь и кровопролитие", в котором главную роль сыграла Кристен Стюарт.

Ивент посетили звездные гости: Анна Добрыднева, Соломия Витвицкая, Lama, Илона Гвоздева, Ангелина Завальская, Сергей Чирков, Вячеслав Соломка и другие.

Рассмотрим самые стильные луки знаменитостей.

Анна Добрыднева выбрала для своего появления нежно-розовую кепку, пальто с поясом такого же цвета, под которым был золотистый наряд. Аутфит артистка дополнила молочной обувью на грубой подошве, длинной косой и макияжем с черными стрелками.

Анна Добрыднева/Фото Настя Теликова

Соломия Витвицкая надела голубое платье миди с драпировкой. На плечи она накинула светло-бежевый жакет и завершила лук белой обувью на платформе. Ведущая распустила волосы и сделала нежный макияж.

Соломия Витвицкая/Фото Настя Теликова

Lama предстала в черном костюме с брюками-палаццо, черной обуви на платформе, прической с локонами, макияжем смоки-айс и украшениями на шее.

Lama/Фото Настя Теликова

Илона Гвоздева сочетала клетчатую рубашку с синими джинсами и бежевыми ботильонами на каблуках. Танцовщица продемонстрировала на фотозоне свою прекрасную растяжку – она сделала вертикальный шпагат.

Илона Гвоздева/Фото Настя Теликова

За музыкальное настроение на мероприятии отвечал Super Dj Mavr, сыгравший зажигательный сет.

Super Dj Mavr/Фото Настя Теликова

О фильме:

Кристен Стюарт в ленте сыграла менеджера тренажерного зала. Она сближается с амбициозной бодибилдеркой, которая едет в Вагес, чтобы осуществить свою мечту. Страсть женщин превращается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

Режиссером фильма выступила Роуз Гласс. Мировая премьера фильма состоялась в этом году на главном фестивале независимого кино в США "Санденс". Кроме того, его представили на Берлинском международном кинофестивале.

Фильм "Любовь, ложь и кровопролитие" уже вышел в украинский прокат.

Читайте также: