Звезды на премьере фильма с Кристен Стюарт: Добрыднева – в нежном пальто, Витвицкая – в голубом платье

Звездные красотки продемонстрировали на мероприятии стильные образы.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ криминального экшен-триллера "Любовь, ложь и кровопролитие", в котором главную роль сыграла Кристен Стюарт.
Ивент посетили звездные гости: Анна Добрыднева, Соломия Витвицкая, Lama, Илона Гвоздева, Ангелина Завальская, Сергей Чирков, Вячеслав Соломка и другие.
Рассмотрим самые стильные луки знаменитостей.
Анна Добрыднева выбрала для своего появления нежно-розовую кепку, пальто с поясом такого же цвета, под которым был золотистый наряд. Аутфит артистка дополнила молочной обувью на грубой подошве, длинной косой и макияжем с черными стрелками.
Соломия Витвицкая надела голубое платье миди с драпировкой. На плечи она накинула светло-бежевый жакет и завершила лук белой обувью на платформе. Ведущая распустила волосы и сделала нежный макияж.
Lama предстала в черном костюме с брюками-палаццо, черной обуви на платформе, прической с локонами, макияжем смоки-айс и украшениями на шее.
Илона Гвоздева сочетала клетчатую рубашку с синими джинсами и бежевыми ботильонами на каблуках. Танцовщица продемонстрировала на фотозоне свою прекрасную растяжку – она сделала вертикальный шпагат.
За музыкальное настроение на мероприятии отвечал Super Dj Mavr, сыгравший зажигательный сет.
О фильме:
Кристен Стюарт в ленте сыграла менеджера тренажерного зала. Она сближается с амбициозной бодибилдеркой, которая едет в Вагес, чтобы осуществить свою мечту. Страсть женщин превращается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.
Режиссером фильма выступила Роуз Гласс. Мировая премьера фильма состоялась в этом году на главном фестивале независимого кино в США "Санденс". Кроме того, его представили на Берлинском международном кинофестивале.
Фильм "Любовь, ложь и кровопролитие" уже вышел в украинский прокат.
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