Звезды на премьере фильма "Смак свободи": беременная Джамала в платье с глубоким вырезом, Ирма Витовская – в романтической блузке

С сегодняшнего дня лента в прокате.

В кинотеатре "Оскар" в Киеве состоялся премьерный показ украинского фильма "Смак свободи".

Представила фильм публике творческая команда: актеры Ирма Витовская, Ирина Кудашова, Татьяна Малкова, Константин Темляк, креативная продюсер и автор сценария Елена Моренцова-Шулик, продюсеры Артем Денисов, Виталий Докаленко и другие.

Ирма Витовская

Ирина Кудашова и Татьяна Малкова

Елена Моренцова-Шулик и Татьяна Малкова

На мероприятии побывали певица Джамала и блогер Виктория Маремуха, появившиеся в фильме в роли камео.

Джамала

Ивент также посетили певицы Анна Тринчер, Диана Глостер, Солоха, рэппер и танцовщик Килиммен, блогеры Александр Волошин и Скажена, ведущий Вячеслав Соломка, актрисы Наталья Бабенко, Яна Смоленцева, Елена Олейникова и Ирина Сопонару, писатели Светлана Поваляева и Андрей Кокотюха, художник Александр Тетерин, радио и телеведущие Мила Еремеева, Лера Товстолес, Анна Тульева, кинорежиссер и спортивный репортер Владимир Мула и другие.

Анна Тринчер, Диана Глостер и Ирина Кудашова

Анна Тринчер

Солоха

Ирина Кудашова и Килиммен

Ирина Кудашова и Диана Глостер

Вячеслав Соломка и Ольга Бондарчук

Наталья Бабенко

О фильме

Это история о молодой кухарке Варе, потерявшей работу. Девушка мечтает работать в престижном ресторане с высокой кухней. Поэтому она решает отправиться в поисках работы мечты. Ее жизнь меняет неожиданная находка – книга рецептов от легенды украинской кухни Ольги Франко (жена сына Ивана Франко).

Фильм был снят еще в 2021 году. Перед началом съемок актеры прошли стажировку в ресторане Алекса Якутова, который, кстати, появился в фильме в качестве камео.

Историческый кулинарный консультант из Львова – Марианна Душар (госпожа Стефа), помогла разработать аутентичные рецепты из книги для сюжетных линий.

С сегодняшнего дня романтическая комедия "Смак свободи" в кинотеатрах Украины.

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