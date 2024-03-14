Звезды на премьере фильма "Я, Победа и Берлин": Тина Кароль в рубашке с V-образным декольте, Анна Тринчер – в прозрачном топе

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ приключенческого роуд-муви по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин".

Мероприятие посетили звездные гости: Килиммен, Анна Тринчер, Соломия Витвицкая, Андрей Кравченко, Остап Ступка, Юрий Горбунов, Алексей Тритенко, Дмитрий Шуров, Анатолий Анатолич, Игорь Кондратюк и другие.

Килиммен и Тина Кароль

Алексей Тритенко и Юрий Горбунов

Андрей Кравченко

Дмитрий Шуров

Анатолий Анатолич

Игорь Кондратюк

Остап Ступка

Фильм представили главные актеры – Иван Блиндар, сыгравший Кузьму, и актриса Мария Стопник, исполнившая роль его девушки Барбары.

Мария Стопник и Иван Блиндарь

Также присутствовали продюсеры фильма – Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко, представители Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина, а также жена и дочь Андрея Кузьменко.

На ивенте также побывали артисты, которые перепели песни Скрябина специально для фильма. Среди них: Тина Кароль, ТНМК, Антитела, Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD и панк-бэнд STRINGY.

Фагот

Антитела

А KHAYAT в этот вечер на первом этаже ТРЦ Gulliver представил кавер-версию песни "Победа-Транс", которая стала саундтреком "Я, "Победа" и Берлин".

KHAYAT

Рассмотрим образы звездных красоток на премьере.

Тина Кароль предстала в черной рубашке с V-образным декольте, черных укороченных джинсах и кожаных ботильонах на шпильках.

Тина Король

Анна Тринчер позировала в черном прозрачном топе с кружевом и розовыми перьями на рукавах. Верх она скомбинировала с синими джинсами и черной обувью. Лук певица дополнила черной сумочкой Saint Laurent на золотой цепочке.

Анна Тринчер

Соломия Витвицкая надела зеленый свитер с надписью F*ck you Putin и кожаные коричневые брюки, которые сочетали с зелеными кедами.

Соломия Витвицкая

О фильме:

Музыкант-новачок Кузьма за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный приключениями.

Читайте также: