Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезды на премьере фильма "Я, Победа и Берлин": Тина Кароль в рубашке с V-образным декольте, Анна Тринчер – в прозрачном топе

Звезды на премьере фильма "Я, Победа и Берлин": Тина Кароль в рубашке с V-образным декольте, Анна Тринчер – в прозрачном топе

Тина Король

Отныне фильм по мотивам повести Кузьмы Скрябина в кинотеатрах.

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ приключенческого роуд-муви по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин".

©
©

Мероприятие посетили звездные гости: Килиммен, Анна Тринчер, Соломия Витвицкая, Андрей Кравченко, Остап Ступка, Юрий Горбунов, Алексей Тритенко, Дмитрий Шуров, Анатолий Анатолич, Игорь Кондратюк и другие.

Килиммен и Тина Кароль / ©
Килиммен и Тина Кароль
Алексей Тритенко и Юрий Горбунов / ©
Алексей Тритенко и Юрий Горбунов
Андрей Кравченко / ©
Андрей Кравченко
Дмитрий Шуров / ©
Дмитрий Шуров
Анатолий Анатолич / ©
Анатолий Анатолич
Игорь Кондратюк / ©
Игорь Кондратюк
Остап Ступка / ©
Остап Ступка

Фильм представили главные актеры – Иван Блиндар, сыгравший Кузьму, и актриса Мария Стопник, исполнившая роль его девушки Барбары.

Мария Стопник и Иван Блиндарь / ©
Мария Стопник и Иван Блиндарь

Также присутствовали продюсеры фильма – Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко, представители Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина, а также жена и дочь Андрея Кузьменко.

На ивенте также побывали артисты, которые перепели песни Скрябина специально для фильма. Среди них: Тина Кароль, ТНМК, Антитела, Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD и панк-бэнд STRINGY.

Фагот / ©
Фагот
©
Антитела / ©
Антитела

А KHAYAT в этот вечер на первом этаже ТРЦ Gulliver представил кавер-версию песни "Победа-Транс", которая стала саундтреком "Я, "Победа" и Берлин".

KHAYAT / ©
KHAYAT

Рассмотрим образы звездных красоток на премьере.

Тина Кароль предстала в черной рубашке с V-образным декольте, черных укороченных джинсах и кожаных ботильонах на шпильках.

Тина Король / ©
Тина Король

Анна Тринчер позировала в черном прозрачном топе с кружевом и розовыми перьями на рукавах. Верх она скомбинировала с синими джинсами и черной обувью. Лук певица дополнила черной сумочкой Saint Laurent на золотой цепочке.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер

Соломия Витвицкая надела зеленый свитер с надписью F*ck you Putin и кожаные коричневые брюки, которые сочетали с зелеными кедами.

Соломия Витвицкая / ©
Соломия Витвицкая
©

О фильме:

Музыкант-новачок Кузьма за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный приключениями.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация