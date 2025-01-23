Звезды на премьере "Коли ти вийдеш заміж": Наталья Денисенко в прозрачном платье, Антонина Хижняк – в кожаном

Украинские актрисы представили комедию, в которой сыграли главные роли.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась долгожданная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?", на которой собралось более 700 гостей.
Фильм публике представили исполнители главных ролей – Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цымбалюк и Павел Текучев.
На мероприятии также присутствовали создатели ленты: режиссер Алексей Комаровский, генеральный продюсер Андрей Ногин и продюсер Алексей Лимаренко. Креативным продюсером фильма выступил Владимир Остапчук, который был ведущим вечера.
Режиссер комедии Алексей Комаровский отметил, что впервые в фильме был использован искусственный интеллект столь высокого уровня. Благодаря ИИ воспроизвели сцену с элементами Франции конца XIX века. Лента была создана в копродукции четырех стран – Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Впервые одновременно допремьера фильма прошла не только в Киеве, но и в Стамбуле и Риге.
Мероприятие посетили звездные гости: Илона Гвоздева, Ахтем Сеитаблаев, Григорий Бакланов, Анатолий Анатолич и Юла, Григорий и Кристина Решетники, Елена Лавренюк, IVAN LIULENOV, Анастасия Цимбалару, Dj Starkov, Саня Дымов, Андрей Черновол, Оксана Гутцайт, Ирина Кудашева, Вячеслав Соломка, Яна Смоленцева, OKS, TOM SODA, KARTA SVITU и другие.
Приятной неожиданностью для всех стало признание в любви одного из гостей мероприятия. Мужчина сделал предложение своей любимой и вызвал безумные овации собравшихся.
Актеры и команда фильма поздравили пару и подарили ей символический подарок – картину от украинской художницы Яны Шаповаловой, на которой оставили свои автографы.
На ивенте раздавался звездный саунд к ленте – хиты от MONATIK, Dorofeeva, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, KOLA, TAYANNA, PIANOБОЙ и MBREEZE.
После просмотра фильма актеры и творческая команда рассказали об интересных моментахсо съемок. Особый ажиотаж вызвали рассказы о поцелуях Наталки Денисенко и Тони Хижняк, а также о "пикантных" атрибутах фильма и сценах, созданных впервые в истории украинского кино с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, много вопросов от зрителей было о сценах, не вошедших в финальный монтаж, что вызвало еще большее любопытство к процессу создания картины.
Фильм "Коли ти вийдеш заміж" покажут более 190 кинотеатров на 330 экранах Украины.
Кроме того, показы фильма пройдут также в странах Европы, США и Канаде. За границей его будут транслироваться на оригинальном языке с субтитрами. Фильм переведут на английский и немецкий языки.
С сегодняшнего дня фильм "Коли ти вийдеш заміж?" в национальном прокате. А с 24 по 28 января создатели ленты отправятся в масштабный кинотур по городам Украины. Они побывают в Одессе, Виннице, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Львове и Ровно.
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