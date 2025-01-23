Звезды на премьере "Коли ти вийдеш заміж": Наталья Денисенко в прозрачном платье, Антонина Хижняк – в кожаном

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась долгожданная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?", на которой собралось более 700 гостей.

Фильм публике представили исполнители главных ролей – Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цымбалюк и Павел Текучев.

Команда фильма/Прессслужба

Наталья Денисенко и Алексей Комаровский/Фото David Neparidze

Команда фильма/Прессслужба

Григорий и Кристина Решетники, Наталья Денисенко, Алексей Комаровский, Владимир Остапчук с супругой/Прессслужба

На мероприятии также присутствовали создатели ленты: режиссер Алексей Комаровский, генеральный продюсер Андрей Ногин и продюсер Алексей Лимаренко. Креативным продюсером фильма выступил Владимир Остапчук, который был ведущим вечера.

Команда фильма/Прессслужба

Команда фильма/Прессслужба

Режиссер комедии Алексей Комаровский отметил, что впервые в фильме был использован искусственный интеллект столь высокого уровня. Благодаря ИИ воспроизвели сцену с элементами Франции конца XIX века. Лента была создана в копродукции четырех стран – Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Впервые одновременно допремьера фильма прошла не только в Киеве, но и в Стамбуле и Риге.

Мероприятие посетили звездные гости: Илона Гвоздева, Ахтем Сеитаблаев, Григорий Бакланов, Анатолий Анатолич и Юла, Григорий и Кристина Решетники, Елена Лавренюк, IVAN LIULENOV, Анастасия Цимбалару, Dj Starkov, Саня Дымов, Андрей Черновол, Оксана Гутцайт, Ирина Кудашева, Вячеслав Соломка, Яна Смоленцева, OKS, TOM SODA, KARTA SVITU и другие.

Ахтем Сеитаблаев/Прессслужба

Илона Гвоздева/Пресслужба

Команда фильма/Прессслужба

Анатолий Анатолич и Юла/Фото David Neparidze

Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов/Прессслужба

Анастасия Цимбалару/Пресслужба

Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук с супругой/Фото David Neparidze

Dj Starkov/Фото David Neparidze

Григорий и Кристина Решетники/Фото David Neparidze

Приятной неожиданностью для всех стало признание в любви одного из гостей мероприятия. Мужчина сделал предложение своей любимой и вызвал безумные овации собравшихся.

Признание на премьере/Пресслужба

Признание на премьере/Пресслужба

Актеры и команда фильма поздравили пару и подарили ей символический подарок – картину от украинской художницы Яны Шаповаловой, на которой оставили свои автографы.

Картина от украинской художницы/Прессслужба

Автографы от актеров фильма/Прессслужба

На ивенте раздавался звездный саунд к ленте – хиты от MONATIK, Dorofeeva, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, KOLA, TAYANNA, PIANOБОЙ и MBREEZE.

После просмотра фильма актеры и творческая команда рассказали об интересных моментахсо съемок. Особый ажиотаж вызвали рассказы о поцелуях Наталки Денисенко и Тони Хижняк, а также о "пикантных" атрибутах фильма и сценах, созданных впервые в истории украинского кино с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, много вопросов от зрителей было о сценах, не вошедших в финальный монтаж, что вызвало еще большее любопытство к процессу создания картины.

Команда фильма/Прессслужба

Фильм "Коли ти вийдеш заміж" покажут более 190 кинотеатров на 330 экранах Украины.

Кроме того, показы фильма пройдут также в странах Европы, США и Канаде. За границей его будут транслироваться на оригинальном языке с субтитрами. Фильм переведут на английский и немецкий языки.

С сегодняшнего дня фильм "Коли ти вийдеш заміж?" в национальном прокате. А с 24 по 28 января создатели ленты отправятся в масштабный кинотур по городам Украины. Они побывают в Одессе, Виннице, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Львове и Ровно.

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