Звезды на премьере мультфильма "Панда Кунг-Фу - 4": Григорий Решетник с семьей, Анатолий Анатолич с дочерьми

В кинотеатре "Оскар" в Gulliver состоялся премьерный показ анимационного происшествия "Панда Кунг-Фу - 4" от студии DreamWorks, создателей блокбастеров "Шрек" и "Как обуздать дракона".

Это увлекательная история о храбром и легендарном воине По. После неоднократной победы над злодеями он получает наконец-то возможность отдохнуть, то есть он должен стать Духовным лидером Долины Мира.

Мероприятие посетили Григорий и Кристина Решетники с сыновьями, Анатолий Анатолич с дочками, Леся Самаева, Василий Байдак и другие.

Григорий и Кристина Решетники с сыновьями

Анатолий Анатолич с дочерьми

Леся Самаева, Григорий и Кристина Решетники с сыновьями

Василий Байдак

Кстати, Леся Самаева, Василий Байдак и сыновья Решетников – Иван и Дмитрий приобщились к украинскому дубляжу этого мультфильма.

Кристина Решетник с сыновьями

Продолжение комедийной франшизы "Панда Кунг-Фу - 4" с сегодняшнего дня в украинском прокате.

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