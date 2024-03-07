Звезды на премьере мультфильма "Панда Кунг-Фу - 4": Григорий Решетник с семьей, Анатолий Анатолич с дочерьми

Звездные семьи первыми оценили увлекательные приключения Воина Дракона.
В кинотеатре "Оскар" в Gulliver состоялся премьерный показ анимационного происшествия "Панда Кунг-Фу - 4" от студии DreamWorks, создателей блокбастеров "Шрек" и "Как обуздать дракона".
Это увлекательная история о храбром и легендарном воине По. После неоднократной победы над злодеями он получает наконец-то возможность отдохнуть, то есть он должен стать Духовным лидером Долины Мира.
Мероприятие посетили Григорий и Кристина Решетники с сыновьями, Анатолий Анатолич с дочками, Леся Самаева, Василий Байдак и другие.
Кстати, Леся Самаева, Василий Байдак и сыновья Решетников – Иван и Дмитрий приобщились к украинскому дубляжу этого мультфильма.
Продолжение комедийной франшизы "Панда Кунг-Фу - 4" с сегодняшнего дня в украинском прокате.
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