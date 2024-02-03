Звезды на пресс-бранче: Надежда Матвеева в желтом кардигане, Юлия Кавчук из "Холостяка-12" – в черной мини-юбке

Звездные гости в стильных луках появились на презентации новых ароматов.

Телеведущая Надежда Матвеева, участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Кавчук, блогер Валерия Дидковская и представители СМИ посетили пресс-бранч от украинского бренда Sister's Aroma. На ивенте представили новинки: ароматы для дома, духи, бальзам для губ и крем для рук.

Надежда Матвеева, Александр Латик

Юлия Кавчук

Валерия Дидковская, Александр Латик, Надежда Матвеева

Звездные гости появились на мероприятии в стильных образах.

Надежда Матвеева была одета в желтый кардиган, белую рубашку, черные прямые брюки и обувь с желтой подошвой.

Надежда Матвеева

Надежда Матвеева

Юлия Кавчук выбрала для своего лука белую рубашку с пикантным декольте и черную мини-юбку с золотисто-черными пуговицами.

Юлия Кавчук

А на Валерии Дидковской был черный жакет с жемчужным аксессуаром через плечо, белый топ и темные джинсы. Аутфит она дополнила милой вязаной сумочкой.

Валерия Дидковская

Александр Латик, Полина Агалакова

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