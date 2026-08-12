"Смотрите, мои волосы выпадают!": как стилистка Елизаветы II подшутила над королевой

Королева Елизавета в Таиланде / © Associated Press

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Анджела Келли — британская модельер, портниха и модистка, которая занимала должность личной помощницы и старшей костюмерши королевы Елизаветы II с 1993 года до самой смерти монархини в 2022 году. На протяжении почти 30 лет она подбирала для Её Величества лучшие наряды, украшения и аксессуары, а также за годы работы сблизилась с ней.

Анджела Келли, 2012 год / © Getty Images

В своих мемуарах The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, вышедших в 2019 году, Келли рассказала забавную историю о том, как осмелилась подшутить над королевой. Событие произошло во время королевского турне по Таиланду в 1996 году.

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Королева Елизавета в Таиланде / © Associated Press

Краска для волос

По её словам, перед поездкой в Таиланд в октябре 1996 года у Анджелы было немало работы. Она отвечала за наряды королевы, а из-за жаркого и влажного климата на этот раз гардероб состоял преимущественно из яркого легкого шелка. Работы было столько, что Келли не успела сходить к парикмахеру и подкрасить корни волос.

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Просматривая программу предстоящих мероприятий, она заметила интересную деталь: напротив Королевского дворца в Бангкоке, где должна была остановиться королевская делегация, располагался рынок. Келли сказала Елизавете II, что планирует купить там краску для волос.

Однако королева отреагировала на это с удивлением. Елизавета была убеждена, что эта затея обречена на провал, ведь на упаковке не будет инструкции на английском языке. Келли заверила её, что волноваться не стоит, ведь инструкции к краске для волос везде одинаковые.

Но на самом деле парикмахерская в Таиланде ей была совсем не нужна. Келли уже придумала кое-что другое.

«В тот раз мне пришлось поспешно извиниться и отойти, чтобы королева не заметила моей улыбки, — ведь я как раз придумывала хитрый план…», — рассказала она в книге.

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Фиолетовая тайна

Еще до отъезда из Великобритании она приобрела ярко-фиолетовую накладку из искусственных волос. Когда королева отправилась на одно из дневных мероприятий, Келли рассказала о своей задумке парикмахеру королевы Иэну Кармайклу. Мужчина знал о чувстве юмора Келли, поэтому охотно присоединился к шутке — они вместе несколько часов экспериментировали с накладкой, прикрепляя её к волосам Келли разными способами, чтобы она выглядела как можно более естественно.

Розыгрыш

В тот день Елизавета II вместе с герцогом Эдинбургским должна была наблюдать за традиционной процессией королевских барж на реке Чаопрайя. Пятьдесят две баржи, около двух тысяч гребцов в традиционных костюмах — королева должна была отсутствовать несколько часов. Когда она вернулась, Келли вела себя так, будто ничего необычного не произошло.

«Через несколько часов, когда королева вернулась со своего мероприятия, она с энтузиазмом стала рассказывать мне, как прекрасно провела время и с какими интересными людьми познакомилась. Она не заметила моих новых фиолетовых волос. Тогда я сдвинула накладку чуть дальше вперед на голове, но Её Величество всё равно ничего не заметила и продолжила рассказывать о своём дне. Я поняла, что нужно сделать что-то драматическое. Я дождалась, пока она перестанет говорить, повернулась к ней с самым печальным выражением лица и сказала: „Ваше Величество! Посмотрите, что случилось! Посмотрите на цвет моих волос!“ — Я даже начала выдергивать фиолетовые пряди, говоря: „Смотрите, у меня волосы выпадают!“ — Королева на мгновение замерла от удивления, а потом, пытаясь сдержать смех, воскликнула: „Иэн! Что вы наделали с её волосами?!“, — рассказывала Келли. „Королева тихонько хихикала себе под нос, а потом сказала мне уйти. Я никогда не пойму, как мне удалось так легко отделаться, но у Её Величества было замечательное чувство юмора“.

Королева Елизавета и принц Филипп в Таиланде / © Associated Press

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