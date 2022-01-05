10 фактов о фильме "Унесенные ветром", которые вы могли не знать

10 фактов о фильме "Унесенные ветром", которые вы могли не знать

Роман писательницы Маргарет Митчелл остается важной составляющей американской культуры, но не менее культовой стала и его экранизация 1939 года.

82 года прошло со дня голливудского показа культового фильма "Унесенные ветром". На показ картины его главная звезда Вивьен Ли пришла в длинном вечернем платье, подол которого украшали пайетки, белой длинной шубе и вуале на голове. Завершили этот наряд макияж и маленький черный клатч.

Компанию актрисе на красной дорожке составили актриса Оливия де Хэвилленд, инвестор Джон Уитни, а также ее супруг - актер Лоренс Оливье.

Вивьен Ли на премьере фильма "Унесенные ветром", 5 января 1940 года / Associated Press

Мировая же премьера фильма впервые состоялась в декабре 1939 года в Атланте. "Унесенные ветром" получили положительные отзывы еще до выхода. Мы же предлагаем вам узнать немного интересных фактов о том, как этот культовый фильм создавался и, возможно, они вдохновят вас его посмотреть в период рождественских выходных.

1. Длительное время фильм не запускали в производство, поскольку не могли найти актрису на роль Скарлетт О’Хары. В поисках актрисы было прослушано около 1400 девушек, пока не нашли Вивьен Ли.

2. Но после того, как Вивьен была утверждена на роль ее чуть не уволели, а причиной тому был британский акцент. Дело в том, что Скарлетт О’Хара - девушка из южных штатов США и зрители хотели видеть ее именно такой.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / Getty Images

3. На момент создания "Унесенные ветром" были третьим самым дорогим фильмом из когда-либо снятых. На его создание потратили 3,85 миллиона долларов, что меньше, чем только "Бен Гур (4,5 миллиона долларов) и "Ангелы ада" (4 миллиона долларов).

После выхода фильм стал очень популярным и показал отличные кассовые сборы, полностью себя окупив. Также в рейтинге по кассовым сборам "Унесенные ветром" удерживали рекорд более 25 лет.

4. Темнокожим актерам в фильме не разрешили присутствовать на премьере. В США до 1959 года продолжалась сегрегация, но, несмотря на такую несправедливость, Хэтти Макдэниел, сыгравшая Мамушку, получила в 1940 году "Оскар" за свою роль и вошла в историю как первая афроамериканка удостоенная этой награды.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / Getty Images

5. Съемки фильма были настолько масштабными, что у студии не хватало статистов. Для сцены с ранеными и убитыми солдатами нужно было около 2500 человек, но у Гильдии киноактеров такого количества не было. Тогда режиссер фильма Дэвид Селзник решил сэкономить деньги и использовал в этой сцене 1000 манекенов.

6. Культовая фраза "Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать", которую Ретт Батлер говорит Скарлетт перед своим уходом, сейчас считается одной из самых эмоциональных и запоминающуюся цитат из американских фильмов всех времен. Но во время создания фильма ее могли заменить на: "Моя дорогая, мне все равно", из-за Кодекс Хейса - этический кодекс производства фильмов в Голливуде. Согласно этого кодекса фильмы подвергались цензуре.

Однако Дэвид Селзник настаивал на том, чтобы фильм вышел именно с этим выражением главного героя.

7. Чтобы показать, как горит Атланта в фильме, режиссеру потребовалось сжечь старые декорации. Ровно за год до премьеры - 11 декабря 1938 года - Селзник облил керосином и зажег декорации на заднем дворе своей студии. По сути, он сжег декорации из фильмов "Кинг-Конг" 1933 года, над которым ранее работал, "Последний из могикан", "Маленький лорд Фаунтлерой".

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / Getty Images

8. В то время помимо сегрегации была также огромная пропасть между равной оплатой труда для мужчин и женщин. И главная героиня фильма Вивьен Ли ощутила эту несправедливость на себе лично, ведь за 125 рабочих дней получила гонорар в размере 25 тысяч долларов, а Гейбл за 71 рабочий день заработал более 120 тысяч долларов.

9. Фильм был номинирован на "Оскар" в 13 категориях и получила 8 наград.

10. Право на экранизацию романа было приобретено продюсером Дэвидом Селзником еще до выхода романа из печати за пятьдесят тысяч долларов. А в разработке сценария принимало участие тринадцать человек, в числе которых был писатель Скотт Фицджеральд.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / Getty Images

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