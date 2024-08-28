12 фактов о сериале "Спасатели Малибу", которые вы могли не знать

Сериал "Спасатели Малибу" шел на телевидении в 90-е годы, и несмотря на незамысловатый сюжет, откровенные наряды главных героев и ставку на сексуальность, он стал одним из самых легендарных шоу своей эпохи. После завершения этого сериала пытались запустить ремейки и даже сняли полнометражный фильм в 2017 году, но ни одна из этих попыток не была удачной. Именно благодаря этому сериалу зажглись звезды Памелы Андерсон, Кармен Электры, Ясмин Блит и Дэвида Хассельхоффа.

Предлагаем узнать несколько интересных фактом об этом культовом телешоу.

1. В течение 10 лет в другом популярном телешоу "Друзья" сериал "Спасатели Малибу" упоминаются как любимое шоу Джоуи и Чендлера. Они даже назвали свою домашнюю утку Ясмин в честь актрисы Ясмин Блит.

2. Дэвид Хассельхофф сыграл в сериале одну из главных ролей - спасателя Митча Бьюкеннона. На роль его экранного сына, Хоби, пробовался Леонардо Ди Каприо. Хотя продюсеры были впечатлены его игрой, но не выбрали парня. Дело в том, что тогда Лео было уже 15 лет, и для этой роли он был слишком взрослым. Вместо него на роль взяли актера Джереми Джексона, которым был на четыре года моложе Ди Каприо. Также поговаривают, что причиной, по которой не взяли молодого Лео, было и то, что актер Хассельхофф выглядел бы на фоне 15-летнего парня слишком старым.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Getty Images

3. Главный усатый герой сериала Майкл Ньюман, которого, кстати, в жизни тоже звали, Майкл Ньюман, был настоящим спасателем из Лос-Анджелеса, когда его пригласили на шоу. Первоначально его позвали в качестве консультанта из-за его 20-летнего опыта патрулирования пляжа. Но в результате харизматичного спасателя задействовали в шоу, а его сцены спасения были реконструкциями спасательных операций, в которых он участвовал на протяжении всей своей карьеры.

4. На пике популярности сериала в середине 1990-х главная звезда шоу Памела Андерсон вышла замуж за барабанщика группы Motley Crue Томми Ли. Коллеги актрисы вспоминали, что Ли выходил из себя, когда у его жены были любовные сцены с партнером по фильму Дэвидом Чокачи. Музыкант так зверел, что разбивал окна и кричал, пока охрана не убирала его со съемочной площадки.

5. Актерам сериала нельзя было набирать вес. Это было обусловлено тем, что на экране они должны были выглядеть соблазнительно в своих красных обтягивающих купальниках. Такое правило относилось и к женщинам, и к мужчинам, и это было прописано в их контрактах.

Николь Эггерт и Памела Андерсон / Фото: Getty Images

6. Поскольку съемки сериала проходили на пляже, актерам нужно было защищать свою кожу от солнечных лучей, поэтому они постоянно пользовались солнцезащитным кремом. Они использовали около 40 бутылок солнцезащитного крема в месяц.

7. За долго то того, как сыграть свою самую знаковую роль Хала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена, юный 19-летний Джейсон Момоа снялся в "Спасателях Малибу". Молодой актер надеялся, что роль в популярном сериале принесет ему известность, но чуда не случилось. Из-за того что "Спасателей Малибу" не воспринимали всерьез, актера не приглашали на роли, и в течение четырех лет после шоу он не мог найти агента. По словам самого Джейсона, его "считали просто симпатичным мальчиком и не более". Но, как видим, свои актерские таланты он все же доказал.

Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

8. Дэвид Хассельхофф был одновременно и главным актером сериала, и исполнительным продюсером, поэтому имел непосредственное влияние на то, что происходило на съемках. Изначально он не хотел, чтобы Памела Андерсон стала одной из актрис сериала из-за ее прошлого в Playboy. Он аргументировал свою позицию тем, что шоу смотрят дети.

Но на самом деле он боялся, что эффектная красотка отодвинет его на второй план. Это, собственно, и произошло, когда в третьем сезоне актрису все же пригласили в шоу - она стала главной звездой "Спасателей Малибу".

"Спасатели Малибу" / Фото: Getty Images

9. Культовые кадры в замедленной съемке были вдохновлены Олимпийскими играми. В результате замедленная съемка стала визитной карточкой шоу, но идея использовать ее была впервые предложена продюсером Майклом Берком, который снимал Олимпийские игры 1988 году.

"Спасатели Малибу" / Фото: Getty Images

10. В середине 90-х всплыло печально известное секс-видео Андерсон с ее тогдашним мужем Томми Ли, некоторые зарубежные компании потребовали отмены шоу. Но в то же время "Спасателям Малибу" скандал пошел на пользу, ведь сериал получил самые высокие рейтинги за всю историю, пока Памела оставалась в новостях.

11. Еще один сюрприз. В сериале в эпизодической роли снялась юная Мила Кунис. Она появилась в шоу дважды: первый раз в 1994 году как девушка, которая убежала за помощью, когда ее подруга тонула. А второй раз в 1995-м как одна из нескольких слепых учениц, которых нужно было спасти от пожара.

Мила Кунис / Фото: Associated Press

12. Каждый красный купальник был скроен по-разному, чтобы подчеркивать особенности фигуры актрисы, которая его носила. У кого-то были более высокие вырезы на ногах, у других - более глубокое декольте.

Читайте также: "Анатомия страсти": 15 фактов о самом длинном медицинском сериале